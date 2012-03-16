Зюганов обвинил московский суд в неправедности в отношении Удальцова

Геннадий Зюганов назвал незаконным судебное решение, на основании которого лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов подвергнут административному аресту на десять суток. Он подчеркнул, что решение суда было принято по "указке сверху".

"На примере Удальцова власть грозно предупреждает: если ты не признаешь ее легитимность, если призываешь к справедливости и честным выборам, тебя легко могут арестовать на улице, легко проигнорировать показания семи свидетелей и даже сотрудника полиции, который почему-то отклонился от собственного рапорта. Запугивание и карательные меры – вот к чему движется страна после оглушительной "чурровой" победы", - заявил лидер российских коммунистов, передает Би-Би-Си.

"АН писали, что координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов был доверенным лицом Геннадия Зюганова на выборах президента. Он и его сторонники 10 марта были задержаны на Арбатской площади. Ему были предъявлены обвинения в оказании сопротивления сотрудникам полиции. Удальцов осужден на 10 суток ареста.