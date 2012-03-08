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Медведев официально поздравил Путина с избранием президентом России

8 марта 2012, 13:42 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Медведев официально поздравил Путина с избранием президентом России
Фото пресс-службы президента РФ

Президент России Дмитрий Медведев в четверг в Красной Поляне, где тандэм встретился с Сильвио Берлускони, поздравил главу кабмина Владимира Путина с избранием президентом России на прошедших 4 марта выборах.

Медведев пожелал Путину максимальных успехов.

"Прежде всего, хотел бы поздравить Вас с избранием президентом Российской Федерации. Вчера Центральная избирательная комиссия подвела итоги. Результат абсолютно убедительный, и он показывает, что граждане нашей страны доверяют тому курсу, который проводился нашим государством в последние годы", — отметил Медведев в поздравлении.

"За последнее время мы действительно вместе создавали основы новой экономики, модернизировали экономику, меняли технологический уклад. Естественно, много внимания уделялось развитию социальной сферы, хотя очевидно, что здесь много разных моментов", — указал действующий глава государства.

"Очень важная задача стояла и стоит перед нашим государством — обеспечение безопасности, обороноспособности и, конечно, поддержание должного уровня взаимоотношений с другими странами на нашей планете. Я уверен, что все эти направления будут востребованы в Вашей будущей работе и хотел бы искренно пожелать Вам в этом максимальных успехов. Еще раз поздравляю с избранием", — подчеркнул Медведев.

Ранее с "убедительной победой на выборах" Владимира Путина поздравили Президент Финляндии Саули Ниинистё, Президент Польши Бронислав Коморовский, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент и Премьер-министр Украины Виктор Янукович и Николай Азаров, Президент Армении Серж Саргсян, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Премьер-министр Японии Ёсихико Нода, Король Иордании Абдалла Второй, Президент Афганистана Хамид Карзай, Канцлер ФРГ Ангела Меркель, Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, Президент Венесуэлы Уго Чавес, Президент и Премьер-министр Франции Николя Саркози и Франсуа Фийон, Премьер-министр Пакистана Юсуф Гилани, Председатель КНР Ху Цзиньтао, Президент Узбекистана Ислам Каримов, Президент Италии Дж.Наполитано, Премьер-министр Нидерландов М.Рютте, Премьер-министр Венгрии В.Орбан, Президент Исландии О.Р.Гримссон, Президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг, Президент Республики Корея Ли Мён Бак, Президент Эстонии Т.Х.Ильвес, Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, Президент Никарагуа Д.Ортега, Президент Монголии Ц.Элбэгдорж, Премьер-министр Индии М.Сингх, Президент и глава Правительства Турции Реджеп Тайип Эрдоган и А.Гюль, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и Президент Туниса Монсеф Марзуки, передает пресс-служба кабмина РФ.

"АН" писали, что инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая 2012 года. Накануне Центризбирком подвел окончательные результаты президентских выборов и объявил об избрании на должность президента России Путина, получившего 63,60% голосов избирателей.

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