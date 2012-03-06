Американский проект резолюции СБ ООН по Сирии требует доработки

Новый американский проект резолюции СБ ООН по Сирии требует существенной доработки. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заявил, что новый проект США резолюции СБ ООН по Сирии - слегка обновленная версия прошлого заветированного документа.

"Требует существенной балансировки", - написал дипломат в своем блоге в Твиттере.5 марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что заявления Запада о том, что никто не собирается вмешиваться в ситуацию в Сирии, не полно отражают ход мыслей руководства ряда стран.

Лавров подчеркнул, что "Россия по-прежнему готова принимать согласованные решения мирового сообщества по Сирии на основе проекта резолюции России в Совете безопасности ООН.

Официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд заявила в понедельник, что США, Россия и Китай продолжают работать над новой резолюцией по сирийскому вопросу, но договоренность пока не достигнута.