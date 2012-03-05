Прохоров в Москве и Петербурге выходит на второе место

Кандидат в президенты России Михаил Прохоров выходит на второе место в Москве и Петербурге, хотя разница между ним и представителем КПРФ Геннадием Зюгановым в обоих городах составляет менее процента.



Как передает Lenta.Ru, по итогам обработки более четверти протоколов по данным Мосгоризбиркома, Прохоров пока набирает 19,39 процента голосов избирателей, а Зюганов получает 18,96 процента.

За лидера ЛДПР Владимира Жириновского, по предварительным данным, в Москве проголосовали 6,5 процента избирателей, а лидер «Справедливой России» Сергей Миронов пока получает 4,97 процента.



В Петербурге, по информации системы ГАС «Выборы», по итогам обработки примерно 40% голосов (около 1,5 миллиона избирателей из 3,5 миллионов), Владимир Путин набирает 59,66%, Михаил Прохоров - 14,43%, Геннадий Зюганов - 13,12%, Сергей Миронов - 6,56%, а Владимир Жириновский - 4,93% голосов.