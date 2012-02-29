"Яблоко" выпустило приложение для отслеживания честности выборов 4 марта

Приложение для мобильных устройств "Я наблюдатель", которое партия "Яблоко" совместно с компанией Appsolute разработала для наблюдателей и членов избирательных комиссий, со среды доступно для скачивания пользователями продукции компании Apple.

В ближайшее время приложение станет доступно для мобильных устройств на базе операционной системы Android, обещают разработчики.

"Приложение содержит простые и понятные инструкции для наблюдателя, ссылки на законы, бланки жалоб в избирательную комиссию, контактную информацию и прочее", - говорится в сообщении на сайте партии "Яблоко.

Благодаря приложению можно не только зафиксировать любое нарушение на избирательном участке, но и рассказать о нем, поместив сообщение на стену своего акаунта в Facebook или Twitter.

"Авторизовавшись в приложении, наблюдатель получит оперативную поддержку объединенной "горячей линии" партии "Яблоко", Лиги избирателей и проекта "Росвыборы", - говорится в сообщении.

Appsolute - это скандинавская компания, которая занимается разработкой приложений для мобильных устройств.