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Митинг в Лужниках и шествие за Путина 23 февраля 2012 года

25 февраля 2012, 23:35 [ «Аргументы Недели» ]

Митинг в Лужниках и шествие за Путина 23 февраля 2012 года
на стадионе Лужники 13 20 23 февраля

23 февраля побывал на шествиии и митинге в поддержку Путина . Приехал примерно 10 45 м Фрунзенская . К метро со стороны фрунзенской набережной шел народ, но не густо, походил до 11 50 вокруг фрунзенской набережной , там уже никого не было. Под мостом с фрунзенской набережной стоял заслон милиции и отправлял всех на главный вход в Лужники. Пошел туда. По пути видел много автобусов, припаркованных вдоль дороги. К 12 30 подошел к главному входу , прошел через вход главный, народ уже активно шел из Лужников к метро. Поснимал все это на фото и видео. Подошел к самому стадиону, народу много было снаружи, по прикидкам, снаружи было 10-15 тысяч человек . Народ шел группами, нес наглядную агитацию. У входа на трибуны вверх стояли товарищи с повязками разного рода и направляли народ на трибуны. Прошел на трибуны вместе с одной из групп , потом вышел оттуда , зашел через вход снизу на поле. Его застелили фанерой и разбили на сектора металлическими загородками. К 13 00 народу было на трибунах и на поле примерно под 100 тысяч человек . Групки на поле говорили о своем , смеялись. Ближе к сцене стояли уже явно непростые товарищи, я залез прямо к трибуне к 13 15 , но серьезная девушка попросила отойти от ограждения и дать ей место, что я и сделал. Потом пришел примерно в 13 30 Путин , его показывали по всем экранам большим на сцене и вокруг на трибунах. Когда Путин начал говорить, что-то случилось со звуком и его было еле слышно на поле.

Очень интересна была реакция людей на поле. Когда появился Путин, народ ломанулся к сцене - посмотреть. Когда Путин говорил, народ около меня на поле по крайней мере , не сильно , но одобрительно шумел. Потом Путин ушел и народ стал расходиться. Как раз открыли решетки на выходах с поля ( ранее их закрыли примерно в 13 10).

На трибунах потом развернули большое знамя. С трибун народ стал расходиться довольно организованно в 14 10 примерно . Сдавали плакаты , но часть понесли с собой к автобусам.

 

В целом сложилось ощущение, что народ конечно организованно вывели их руководители, около стадиона даже стояли палатки типа Управа Сокольники, но народ особо не возмущался и даже веселился. На Путина реагировали как на любого знаменитого человека - типа фото на память, тем более , что его слышно было плохо.

Явной поддержки собравшимися Путина я не заметил. Люди рассосались тихо и быстро после митинга. Это мои личные наблюдения. Был на мероприятии от и до.

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