ЦИК РФ опубликовал данные о расходах партий на 9 ноября

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17 ноября 2011, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

ЦИК России обнародовал данные о поступлении средств в избирательные фонды политических партий и о расходовании этих средств по состоянию на 9 ноября.

По данным Центризбиркома, к этой дате в избирательный фонд партии "Единая Россия" поступило 406,1 миллиона рублей. На предвыборную агитацию партия потратила 271,9 миллиона рублей.



В избирательный фонд партии "Яблоко" - 164,4 миллиона рублей. Израсходовано 106,9 миллиона.

В избирательный фонд КПРФ поступило чуть более 89 миллионов рублей, в том числе - 22,1 миллиона рублей составили пожертвования от шести юридических лиц. По состоянию на 9 ноября израсходовано около 80 миллионов рублей.



В избирательный фонд партии "Патриоты России" поступило 1,9 миллиона рублей. В том числе 160 тысяч рублей составило пожертвование от одного гражданина. Расходы партии на указанную дату составили 1,4 миллиона рублей, передает РИА Новости.



В избирательный фонд ЛДПР поступило 473 миллиона рублей. Из них 343 миллионов рублей составили пожертвования от 14 юридических лиц. Израсходовано 252,5 миллионов рублей.



В избирательный фонд партии "Правое дело" поступило 350,7 миллиона рублей. На предвыборную агитацию партия потратила 5,4 миллиона рублей.



В избирательный фонд партии "Справедливая Россия" поступило 56,2 миллиона рублей. Из них 24,4 миллиона рублей составили пожертвования двух юридических лиц. Из общей суммы потрачено 49,2 миллиона рублей.



Выборы в Госдуму в России пройдут 4 декабря.