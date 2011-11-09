Матвиенко: Россия может ввести санкции в отношении Таджикистана

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия может ввести санкции в отношении Таджикистана, если не будет урегулирована ситуация с российским летчиком В.В.Садовничим.



В среду в Санкт-Петербурге Валентина Матвиенко заявила: "Если наш голос не будет услышан, Россия оставляет за собой право применить соответствующие меры". По ее словам, Россия должна жестко стоять на защите своих граждан.



Валентина Матвиенко выразила надежду, что до применения санкций в отношении Таджикистана дело не дойдет: "Надеюсь, что власти Таджикистана услышат не только руководство нашей страны, депутатов, но и то, какой огромный негативный резонанс вызвало это решение у жителей нашей страны".



Спикер Совета Федерации отметила, что Россия не может вмешиваться в судебные дела, но имеет право дать оценку сложившейся ситуации.



Кроме того, Валентина Матвиенко, которую в среду избрали председателем совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, надеется на парламентские механизмы в урегулировании этой ситуации. Она сообщила, что в среду вечером проведет двустороннюю встречу с главой верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым. "Я верю, что он переживает эту ситуацию искренне. Надеюсь, что он использует парламентские механизмы...", - сказала она.



По мнению спикера Совфеда, страна должна защищать своего гражданина, даже если речь идет об одном человеке, передает РИА Новости.