Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони лишился парламентского большинства. За утверждение исполнения бюджета 2010г. проголосовали 308 депутатов - меньше, чем абсолютное парламентское большинство в 316 депутатов.



Об этом свидетельствуют результаты последнего голосования в парламенте Италии, сообщает Reuters. Оппозиция в полном составе воздержалась от голосования. Как отмечает агентство, это значит, что сторонники премьера Берлускони больше не составляют парламентского большинства.