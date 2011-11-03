Спецслужбы Украины подтверждают наличие данных об угрозе безопасности первых лиц

Спецслужбы Украины располагают информацией об угрозе безопасности первых лиц государства, сообщает украинская газета "Сегодня" со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.



Президент Украины Виктор Янукович, выступая в среду на расширенном заседании правительства, заявил, что в стране идет скупка оружия и подготовка к вооруженным нападениям на органы государственной власти.



В СБУ официально отказались комментировать слова главы государства. Неофициально представители спецслужбы признали, что такие сигналы действительно есть, пишет "Сегодня".



"Об этом свидетельствует оперативная информация, поступающая в правоохранительные органы. Это не слухи с базаров. Это сведения от проверенных людей. В связи с этим меры по охране первых лиц усилены", - сказал источник издания.



В оппозиции считают, что заявления Януковича - это попытка оправдать будущие репрессии против противников нынешней власти.



Самый популярный оппозиционер Украины - экс-премьер страны Юлия Тимошенко - осуждена на семь лет лишения свободы за превышение власти при подписании газовых соглашений между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в 2009 году.



