Глава Минфина Греции уверен, что страна останется в Еврозоне

Планируемый в Греции плебисцит по кредитной программе ЕС не скажется на членстве страны в Еврозоне, заявил в четверг министр финансов Греции Эвангелос Венизелос, открыто выступив тем самым против позиции премьер-министра страны.



"Место Греции в Еврозоне - историческое завоевание нашей страны, которое не может быть поставлено под сомнение. Это достижение греческого народа не может зависеть от проведения референдума", - цитирует РИА Новости слова Венизелоса, произнесенные им в эфире местных телеканалов после возвращения из французского Канна, где проходит встреча "Большой двадцатки".



Премьер-министр Йоргос Папандреу заявил в ночь на четверг, что готовящийся референдум определит, останется ли Греция в еврозоне.