Путин разрешил ЕР использовать его образ в предвыборной кампании

Премьер-министр РФ Владимир Путин разрешил правящей партии "Единая Россия" использовать его образ в ходе предвыборной кампании. Пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков сообщил, что необходимое разрешение Путин подписал, передает РИА Новости.



Владимир Путин является лидером "Единой России" . Он и на прошлых выборах в Госдуму возглавлял избирательный список правящей партии. На выборах в Госдуму РФ, которые предстоят 4 декабря, список единороссов возглавил президент России Дмитрий Медведев.