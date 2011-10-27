Генсек НАТО Расмуссен: Альянс не будет играть ведущую роль в событиях в Ливии

В будущем Североатлантический альянс не будет играть ведущую роль в событиях в Ливии. заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. 31 октября в Ливии будет прекращено действие бесполетной зоны.



«По моим прогнозам, НАТО не будет играть решающую роль в Ливии в дальнейшем. Если мы получим соответствующий запрос, мы готовы оказать содействие новым властям в (процессе) перехода к демократии... но, я не думаю, что нас ждут новые задачи (в Ливии) помимо этой», - цитирует Расмуссена Reuters.