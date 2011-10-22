В Твери Медведев проведет совещание по вопросу реформирования МВД

В субботу президент России Дмитрий Медведев проведет в Твери совещание по вопросу реформирования Министерства внутренних дел. "Реформирование структур МВД будет продолжено", - сказал Медведев.



По словам главы государства, "будет предметный разговор по всем вопросам их (полицейских) деятельности: начиная от их служебных дел и заканчивая социальным самочувствием". Такое заявление президент сделал в ходе видеоконференции с региональными избирательными штабами "Единой России". Государство не намерено менять свою позицию по вопросу повышения денежного довольствия полицейским, отметил Медведев. "Те (депутаты), кто выступают против соответствующих трат в бюджете, должен честно признаться в этом своим избирателям. Эти люди против того, чтобы наши правоохранительные органы получали достойную зарплату. Нам с такими людьми не по пути. Мы будем голосовать за такие траты", - цитирует Медведева Интерфакс.