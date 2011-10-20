В день выборов в Госдуму Медведев будет голосовать в московских Раменках

В день выборов в Государственную Думу президент России Дмитрий Медведев будет голосовать в московском районе Раменки. В свою очередь, премьер-министр Владимир Путин зарегистрирован в районе рядом с Российской Академией Наук.



Об этом сообщил в четверг заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбиркома) Александр Бобычев. По его словам, президент был инициатором установки КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней). КОИБы будут установлены и в Пресненском районе, где будет голосовать московское руководство, передает РИА Новости.