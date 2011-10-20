Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации изменений в ДКБ

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности (ДКБ) от 15 мая 1992 года".



Закон принят Государственной Думой 7 октября 2011 года и одобрен Советом Федерации 12 октября 2011 года, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.



Протокол был подготовлен в связи с событиями 2010 года в Киргизии, которые обосновали необходимость совершенствования механизма использования силового потенциала ОДКБ для реагирования на кризисные ситуации.



Дмитрий Медведев внес изменения в следующие статьи Договора:



в статью 2 в части, касающейся выработки и реализации мер по оказанию помощи государствам - участникам Договора в целях нейтрализации угрозы их безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету либо угрозы международному миру и безопасности;



в статью 4 в части, касающейся распространения содержащихся в статье обязательств по коллективным действиям на случай не только агрессии, но и иного вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету государства - участника Договора;



в статью 6 в части, касающейся использования в случаях, предусмотренных статьями 2 и 4 Договора, сил и средств системы коллективной безопасности, в том числе за пределами территорий государств -участников Договора, в интересах международной безопасности;



в статьи 3, 5 и 11 в части, касающейся изменений системы коллективной безопасности, связанных с образованием в 2004 году ОДКБ. Реализация Протокола не повлечет за собой дополнительных расходов из федерального бюджета, так как финансирование его выполнения будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующий финансовый год заинтересованным федеральным органам исполнительной власти.



Напомним, согласно Договору, государства-участники: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, подписавшие документ 15 мая 1992 года, обеспечивают свою безопасность на коллективной основе. Цель ДКБ - совместными усилиями предотвратить, а при необходимости и ликвидировать военную угрозу суверенитету и территориальной целостности участников данного соглашения - Договора о коллективной безопасности.