Янукович: Украина и Россия ищут формы сотрудничества в рамках Таможенного союза

Президент Украины Виктор Янукович в Донецке заявил о том, что Украина и Россия ищут формы сотрудничества в рамках Таможенного союза. По словам украинского президента, они с Дмитрием Анатольевичем Медведевым многократно обсуждали эту тему.

"Мы продолжаем ее обсуждать. Мы ищем формы сотрудничества с Таможенным союзом. Мы относимся к этому вопросу очень ответственно", - подчеркнул Виктор Янукович. Он отметил, что украинская сторона должна проанализировать отношения участников Таможенного союза и увидеть результаты его работы.

"Мы будем делать все, что будет соответствовать нашим национальным интересам", - заявил Янукович, отметив, что Украина готова вести партнерский диалог с Европейским союзом.

Накануне Евросоюз отменил запланированный на 20 октября визит президента Украины Виктора Януковича в Брюссель из-за приговора экс-премьеру Юлии Тимошенко, это дело на Западе считают политическим.

"АН" сообщали о подписании в Петербурге 18 октября Договора о зоне свободной торговли.