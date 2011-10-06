Путин: Кудрин останется в команде

Алексей Кудрин будет работать в команде. Кудрин останется в команде, несмотря на "сбой эмоционального характера", заявил глава правительства Владимир Путин.



26 сентября вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, занимавший этот пост 11 лет, был отправлен в отставку. Кудрина уволили из-за разногласий с президентом по ряду ключевых вопросов финансовой политики. По словам Путина, решение об отставке Кудрина было принято Медведевым "на основании того, что Алексей Леонидович допустил ряд некорректных высказываний". "Вы хотите, чтобы я это комментировал? Комментарии с моей стороны были бы некорректными", - цитирует премьера РИа Новости. "Это и мое мнение, и мнение президента Медведева: несмотря на сбой эмоционального характера, Алексей Леонидович остается членом нашей команды и мы будем с ним работать, надеюсь, и он с нами", - сказал Путин.