Президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать интервью Ларри Кингу. Пресс-секретарь белорусского президента Павел Легкий сообщил, что, если известный американский телеведущий обратится к Александру Лукашенко с просьбой об интервью, эта просьба "будет рассмотрена вне всяких сомнений", передает РСН.

Ранее сообщалось, что Ларри Кинг хочет посетить Белоруссию, чтобы взять интервью у ряда общественных деятелей.

Ларри Кинг получил всемирную известность благодаря шоу Larry King Live на телеканале CNN. Телеведущий вел его на протяжении 25 лет. Программа дбыла занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Но год назад 77-летний Кинг заявил о завершении карьеры.



В шоу Larry King Live на телеканале CNN принимали участие президенты США, известные актеры, писатели, политики и спортсмены. Напомним, интервью Кингу давал премьер-министр РФ Владимир Путин.