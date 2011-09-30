Медведев решил не идти на второй срок из-за высокого рейтинга Путина

Президент России Дмитрий Медведев объяснил свое решение не баллотироваться на второй срок тем, что рейтинг премьер-министра Владимира Путина "несколько выше" и он - самый авторитетный политик страны.



Такое заявление президент сделал в интервью трем федеральным телеканалам. По словам Медведева, ему "приятно сознавать, что к действующему президенту сохраняется достаточно высокая степень доверия". "Но, с другой стороны, я обращаю внимание на то, что премьер-министр Путин, безусловно, в настоящий момент самый авторитетный политик в нашей стране, и его рейтинг несколько выше", - сказал Медведев.



"Почему-то об этом никто не говорит. Но на самом деле это практические, но очень важные вещи, которые должен принимать во внимание любой политик, если он хочет приносить пользу своей стране, а не толкаться локтями", - отметил глава государства.