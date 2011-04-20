Дмитрий Медведев уволил начальника московского ОМОНа Вячеслава Хаустова

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20 апреля 2011, 10:39 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника милиции общественной безопасности ГУВД по Москве Вячеслава Хаустова. Вячеслав Хаустов возглавлял московский ОМОН с 2007 года. Широкую известность он получил благодаря разгонам маршей несогласных и других митингов оппозиции. Помимо этого, Медведев освободил от должности заместителя начальника ГУВД по Московской области - начальника управления по работе с личным составом генерал-майора милиции Николая Войтенкова. Причины отставок не сообщаются.