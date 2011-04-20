Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Премьер-министр Владимир Путин в среду отчитается перед депутатами Госдумы

, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр России Владимир Путин в среду отчитается за проделанную Правительством работу перед депутатами Государственной Думы. Выступление начнётся в полдень. Выступление премьера в Госдуме будет продолжительным по времени, передает РСН. Спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что «не предполагается ограничивать время выступающего ни во время доклада, ни во время ответов на вопросы».

ЕЛ

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее заявление в разговоре с представителями прессы сделал российский политтехнолог Марат Баширов.

Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "титаном", который действительно понимал интересы своего народа. Французская пресса 26 сентября…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.