Премьер-министр Владимир Путин в среду отчитается перед депутатами Госдумы

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20 апреля 2011, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр России Владимир Путин в среду отчитается за проделанную Правительством работу перед депутатами Государственной Думы. Выступление начнётся в полдень. Выступление премьера в Госдуме будет продолжительным по времени, передает РСН. Спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что «не предполагается ограничивать время выступающего ни во время доклада, ни во время ответов на вопросы».