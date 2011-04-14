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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Политолог: Путин заинтересован во втором сроке Медведева

14 апреля 2011, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

По мнению директора Института национальной стратегии Станислава Белковского, премьер-министр Владимир Путин заинтересован в том, чтобы в 2012 году президентом вновь был избран Дмитрий Медведев.
 
«Принципиальных идеологических различий между этими политиками нет,— цитирует слова политолога  GZT.RU.— Есть лишь одно важное различие: Медведев лучше, чем Путин, сможет обеспечить легализацию российских элит на Западе. Поэтому я считаю, что не только Медведев, но и сам Путин заинтересован во втором сроке Дмитрия Анатольевича».

Также Белковский пояснил, почему, по его мнению, Путин не спешит озвучивать эту позицию.

«Путин прекрасно объяснил, почему окончательное решение тандема не разглашается, – если сегодня станет окончательно ясно, что Медведев идет на второй срок, то правительство просто перестанет работать и подчиняться своему премьеру. А при сложной социально-экономической ситуации в стране этого допустить нельзя».

ГИ

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