Политолог: Путин заинтересован во втором сроке Медведева

//Политика

14 апреля 2011, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

По мнению директора Института национальной стратегии Станислава Белковского, премьер-министр Владимир Путин заинтересован в том, чтобы в 2012 году президентом вновь был избран Дмитрий Медведев.



«Принципиальных идеологических различий между этими политиками нет,— цитирует слова политолога GZT.RU.— Есть лишь одно важное различие: Медведев лучше, чем Путин, сможет обеспечить легализацию российских элит на Западе. Поэтому я считаю, что не только Медведев, но и сам Путин заинтересован во втором сроке Дмитрия Анатольевича».



Также Белковский пояснил, почему, по его мнению, Путин не спешит озвучивать эту позицию.



«Путин прекрасно объяснил, почему окончательное решение тандема не разглашается, – если сегодня станет окончательно ясно, что Медведев идет на второй срок, то правительство просто перестанет работать и подчиняться своему премьеру. А при сложной социально-экономической ситуации в стране этого допустить нельзя».