К чему бы эти «недоумевающие анонимки»?

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6 апреля 2011, 16:39 [«Аргументы Недели», Николай Левичев ]

В Кремле «с недоумением» восприняли предложение Председателя Совета Федерации, Председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова относительно конфискации имущества у родственников коррупционеров.

А в чем, собственно недоумение? - в свою очередь недоумевает фракция «СР» в Государственной Думе.

Если честно, квалификация анонимного «информатора», который апеллирует к Конституции, вызывает у меня большие сомнения. Во-первых, хочется напомнить ему, что российский парламент называется не «Законодательное Собрание», а «Федеральное Собрание». А во-вторых, посоветовать внимательно изучить нашу инициативу, прежде чем ее критиковать. Изучить именно первоисточник, а не ориентироваться на появляющиеся в СМИ комментарии.

Теперь по существу вопроса. Наше предложение не посягает на презумпцию невиновности, установленную Конституцией РФ. Эта неправильная трактовка, которая появилась в СМИ, никоим образом не соответствует действительности.

В действующем Уголовном кодексе установлено, что конфискация может осуществляться только на основании обвинительного приговора суда. Мы полностью согласны с этой формулировкой. Другое дело, что нечистые на руку чиновники сегодня очень часто переписывают свое имущество на близких родственников. Это позволяет им избежать ответственности. И получается, что если у проворовавшегося чиновника по документам нет за душой ни гроша, а его супруга и дети ездят на «Бентли», с чиновника взятки гладки. У суда нет полномочий изымать и обращать в собственность государства имущество, даже добытое незаконным путем, у родственников обвиняемого. А мы предлагаем предусмотреть такую возможность. Если родственники потом докажут, что собственность приобретена законно – ее вернут.

Еще раз повторю – речь идет о применении конфискации только на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда.

Эта наша инициатива находится в контексте других предложений нашей партии, направленных на борьбу с коррупцией. Во-первых, нам кажется необходимым расширить круг родственников чиновников, которые должны подавать декларации о доходах. В этот список должна входить жена и все ближайшие родственники, которыми в соответствии с Семейным кодексом являются дети, родители, братья и сестры. Во-вторых, необходимо обязать чиновников подавать декларацию не только о доходах, но и о расходах. При исследовании этих деклараций судом будет понятно, как и на какие доходы было приобретено имущество. Соответственно, если на деньги от взятки – применять конфискацию.

Мы выдвинули предложение, которое можно обсуждать публично. Всех, кто с данной инициативой не согласен, мы приглашаем к открытой дискуссии. С готовностью выслушаем все предложения и замечания. Но это должно быть именно открытое обсуждение, когда люди готовы ответить за свои слова, а не сливают информагентствам «анонимки».