Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика

Комиссия Евросоюза намерена обследовать рыбные предприятия России

6 апреля 2011, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Комиссия Евросоюза намерена обследовать рыбные предприятия России

В Россию планируют совершить визит инспекторы продовольственно-ветеринарной службы Директората по здравоохранению и защите прав потребителей Евросоюза. Они оценят системы контроля российских предприятий по переработке рыбной продукции, предназначенной для экспорта в ЕС.

Как отмечается, эксперты прибудут 12 мая. Их "командировка" продлится до 27 мая, в рамках которой они посетят Камчатский и Приморский края, Сахалинскую, Архангельскую, Калининградскую и Мурманскую области. Также ими запланировано посещение береговых рыбоперерабатывающих предприятий, рыбопромысловых судов, мест выгрузки рыбной продукции, холодильных складов и ветеринарных лабораторий, выполняющих исследования продукции рыболовства, предназначенной для экспорта в страны Евросоюза.
Напомним, что Россия поставляет в страны Евросоюза треску, минтай, пикшу и другую рыбную продукцию.

ЕС

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан