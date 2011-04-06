Комиссия Евросоюза намерена обследовать рыбные предприятия России

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6 апреля 2011, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Россию планируют совершить визит инспекторы продовольственно-ветеринарной службы Директората по здравоохранению и защите прав потребителей Евросоюза. Они оценят системы контроля российских предприятий по переработке рыбной продукции, предназначенной для экспорта в ЕС.



Как отмечается, эксперты прибудут 12 мая. Их "командировка" продлится до 27 мая, в рамках которой они посетят Камчатский и Приморский края, Сахалинскую, Архангельскую, Калининградскую и Мурманскую области. Также ими запланировано посещение береговых рыбоперерабатывающих предприятий, рыбопромысловых судов, мест выгрузки рыбной продукции, холодильных складов и ветеринарных лабораторий, выполняющих исследования продукции рыболовства, предназначенной для экспорта в страны Евросоюза.

Напомним, что Россия поставляет в страны Евросоюза треску, минтай, пикшу и другую рыбную продукцию.