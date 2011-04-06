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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика

Главу Роскосмоса готовят к отставке

6 апреля 2011, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]

Главу Роскосмоса готовят к отставке

Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Сергей Иванов. Единственная причина отставки главы Роскосмоса Анатолия Перминова - его возраст, подчеркнул вице-премьер.

Анатолию Перминову пошел 66-й год. "По российскому закону любой госчиновник не может работать ни на какой госдолжности по истечении этого возраста. А что касается сроков - 15 апреля, 20 апреля, 30 апреля... Никакой принципиальной разницы я не вижу. К приезду (главы НАСА) Чарльза Болдена в Россию, с ним будет кому встретиться", - цитирует Иванова РИА Новости. Кстати, Болден собирается в визитом в Россию 12 апреля - на празднование 50-летия полета Юрия Гагарина в космос.

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