Депутат Виктор Илюхин будет похоронен во вторник

Прощание с депутатом от фракции КПРФ Виктором Илюхиным состоится во вторник в полдень, после чего его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости.



Илюхин скончался в субботу в Москве от сердечной недостаточности. "Прощание с Виктором Ивановичем пройдет в 12 часов в ритуальном зале Центральной клинической больницы", - сообщил пресс-секретарь фракции КПРФ Александр Ющенко. Похороны начнутся в 14.00-14.30 мск на Троекуровском кладбище Москвы.



КПРФ инициировала создание в нижней палате парламента специальной комиссии по расследованию обстоятельств смерти своего коллеги. Во фракции считают смерть депутата странной, учитывая его хорошую физическую форму.



Илюхин был депутатом Госдумы пяти созывов. В нынешнем парламенте занимал пост заместителя председателя комитета по конституционному законодательству и государственного строительству, а также был включен в состав думской антикоррупционной комиссии.