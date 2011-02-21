Президент Украины В.Янукович издал указ о создании Конституционной ассамблеи

Президент Украины Виктор Янукович издал указ о создании Конституционной ассамблеи для изменения основного закона страны. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Янукович в своем указе поручил принять к сведению наработки предыдущего и отметил необходимость "подготовки предложений по совершенствованию конституционного регулирования отношений, с целью обеспечения максимальной транспарентности, общедоступности, демократичности и деполитизации этого процесса, невмешательства в него субъектов властных полномочий, а также начала широкого обсуждения конституционных инициатив, привлечения к нему общественности, ученых, международной экспертной среды".

В состав Конституционной ассамблеи предлагается включить представителей всех заинтересованных политических сил и общественных организаций, готовых к серьезной, профессиональной дискуссии по конституции Украины.