Президент Украины В.Янукович издал указ о создании Конституционной ассамблеи
21 февраля 2011, 16:15 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
Президент Украины Виктор Янукович издал указ о создании Конституционной ассамблеи для изменения основного закона страны. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
Янукович в своем указе поручил принять к сведению наработки предыдущего и отметил необходимость "подготовки предложений по совершенствованию конституционного регулирования отношений, с целью обеспечения максимальной транспарентности, общедоступности, демократичности и деполитизации этого процесса, невмешательства в него субъектов властных полномочий, а также начала широкого обсуждения конституционных инициатив, привлечения к нему общественности, ученых, международной экспертной среды".
В состав Конституционной ассамблеи предлагается включить представителей всех заинтересованных политических сил и общественных организаций, готовых к серьезной, профессиональной дискуссии по конституции Украины.