Глава МИД РФ: Российских документов у Wikileaks нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня в Варшаве, что публикации сайта "Викиликс" ему не интересны и он не считает их заслуживающими внимания.

На вопрос, не опасается ли глава МИД, что гласности могут быть преданы документы, касающиеся российских дипломатов, Лавров заверил: "Наших документов нет".

Сергей Лавров не стал комментировать ситуацию относительно намерения властей США отозвать ряд своих дипломатов, упоминавшихся в опубликованных документах. "Я не имею права вмешиваться в работу госдепартамента", - цитирует "Интерфакс" главу внешнеполитического ведомства.

"Аргументы.ру сообщали ранее: Сергей Лавров уверен, что Россия в практической политике будет руководствоваться не "утечками" и "забавным чтивом", а конкретными делами своих партнёров.