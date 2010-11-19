В Лиссабоне открылся саммит с участием 28 стран-членов НАТО
19 ноября 2010, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Лиссабоне открылся саммит с участием 28 стран-членов НАТО.
Главы государств и правительств начали встречу почтением памяти военнослужащих, погибших во время проведения военных операций НАТО.
В ходе сегодняшнего пленарного заседания лидеры стран планируют обсудить два вопроса - принятие стратегической концепции альянса и реформировании его командной структуры агентств и штаб-квартиры в Брюсселе.