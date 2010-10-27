Сенаторы упростили доступ малого бизнеса к торгам по госзаказу

Совет федерации 27 октября одобрил закон, предусматривающий снижение предельного размера обеспечения заявки на участие в торгах по госзаказу с 5% до 2% для субъектов малого предпринимательства.

Соответствующие изменения внесены в закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В настоящее время заказчик или уполномоченный орган может установить требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в торгах. Размер обеспечения заявки не может превышать 5% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Таким образом, благодаря принятому закону упрощается доступ субъектов малого предпринимательства к процедурам размещения заказов, передает РИА Новости.