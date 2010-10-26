Хлопонин: Ситуацию на Кавказе расшатывают западные спецслужбы

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин заявил, что ситуацию на Северном Кавказе пытаются расшатать спецслужбы западных стран.

"Очевидно, что в преддверии проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году кавказская тематика, подогревание или разогревание межэтнических или межнациональных конфликтов - это очень серьезная задача, которой сегодня занимаются спецслужбы западных стран и просто провокаторы", - цитирует РИА Новости Хлопонина, отвечавшего во время "прямой линии" с жителями округа на вопрос о проблемах с безопасностью в округе.

Полпред подчеркнул: "Очень серьезные идут изменения и в руководящем составе правоохранительных органов, мы перестраиваемся очень серьезно и быстро, и как только люди почувствуют власть или увеличится доверие людей по отношению к власти, все испуги очень быстро отпадут".

По словам Хлапонина, уже сегодня заметны серьезные изменения, которые проходят на территории Северо-Кавказского федерального округа.