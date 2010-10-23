Новый мэр Москвы проведёт объезд дорожных объектов

Новый мэр Москвы Сергей Собянин 23 октября проведёт объезд дорожных объектов: осмотрит строительство развязок на Ленинградском и Звенигородском шоссе и проверит "качество московских дорог".

Кроме того, представители столичного стройкомплекса во главе с Владимиром Ресиным покажут новому мэру строящуюся развязку на пересечении МКАД и Новорижского шоссе.

Как передает "Интерфакс", столичный градоначальник поедет на микроавтобусе, чтобы "колесами почувствовать качество московских дорог".