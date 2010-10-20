Миронов выступает против сокращения расходов соцфондов по выплате больничных

Спикер Совета Федерации, глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов критикует планы по сокращению расходов социальных фондов по выплате больничных, декретных и детских пособий.

По словам Миронова, если предлагаемые сокращения станут реальностью, то это приведет к усугублению последствий кризиса. Председатель "Справедливой России" считает, что это скажется, в основном, на тех, кто от кризиса пострадал больше всего, т.е. на десятках миллионов наемных рабочих.

Стоит отметить, что профильные комитеты Госдумы выступили против норм правительственного законопроекта, которые приведут к урезанию оплаты больничных из бюджетов социальных фондов в будущем году.