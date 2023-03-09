Пакистанские рупии дороже крови?

Аргументы Недели → Мнение 13+

Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Геополитические игрища, вероятно, самая сложная штука на свете. Или, наоборот, простая до невозможности, просто основанная на заветах «Короля Солнце» Людовика очередного: «После меня хоть потоп». Но в любом случае, самая бессовестная. И так бывает всегда, когда во главу угла ставят сиюминутную прибыль.

Очередной сюрприз принес интернет в праздничный день. Милейший друг наш, Исламабад, соблаговолил стать торговым партнером России. Только праздник, очевидно, помещал дикторам ТВ зайтись в привычно-радостном умилении от сего факта. Но ничего, время ещё есть. Оно и покажет.

Итак, вероятно Исламабад будет покупать у России что-то важное и ценное, например, продукцию станкостроения? Или новые самолеты и автомобили? Российские ОС? Процессоры «Эльбрус»? Прорывные локомотивы и вагоны, о которых много говорили и даже, говорят, кто-то их видел? А нам будет поставлять хлопок, знаменитый рис, апельсины и манго, верблюдов?

Увы, все гораздо прозаичней. «Министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил, что Пакистан приступит к закупкам сырой нефти из России в апреле после согласования всех коммерческих условий ее импорта, включая оплату в пакистанской национальной валюте. В соответствии с соглашением с Россией Пакистан начал составление целостного плана энергетической безопасности. Он предусматривает импорт из России сырой нефти, сжиженного природного газа (СПГ), трубопроводного газа и других видов топлива. По его словам, это будет выгодно для обеих стран». Конец цитаты.

То есть, даже не продукты нефтепереработки, а тупо сырую нефть. И платить будет в никому в мире не нужных пакистанских рупиях! Вот это я понимаю «Бизнес» с большой буквы. Объемы и стоимость продажи национального достояния, как обычно, не раскрывается. Что мы будем делать с рупией — непонятно. Вероятно, будем хранить на счетах, как девальвирующую со скоростью экспресса турецкую лиру.

Вероятно, Исламабад нам большой друг, что в нашу тяжелую годину мы спасаем не себя, а его? Он всегда поддерживает нас в ООН? Занимает российскую позицию в украинском кризисе?

Три раза «ха»! Во-первых, таких друзей за воротник и в …. музей. Те, кто участвовал в выполнении интернационального долга поймут о чем я. Во-вторых, Пакистан был, есть и будет зоной британского влияния. Его элита относит себя к англосакскому истеблишменту. А если Лондон нам друг, то мой сосед — Папа Римский.

И в третьих, «АН» недавно со ссылкой на влиятельные СМИ Индии писали, что Пакистан отправляет ракетные снаряды к «Граду» для ВСУ. Десятками тысяч. Опровержения этой информации не последовало. Каждый день мы слышим о гибели мирных жителей Донбасса из-за этих обстрелов. Наверняка из-за пакистанских снарядов. Наши продавцы «черного золота» не смотрят новости? Или пакистанские рупии дороже крови?

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