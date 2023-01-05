Семь ловушек для России

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5 января 2023, 00:44 Август Котляр, Журналист

Лорд Варис и лорд Бейлиш

В сознании граждан с лёгкого языка перевирателей цитат дедушки Ленина закрепился силлогизм “любая кухарка может управлять государством” и трансформировался в одну из духовных скреп новейшей истории гуттаперчевого государственного устройства, которое за последние сто лет имело семь метаморфоз - Российская империя без конституции и Думы и с ними с 1906 года, Российская республика с февраля 1917 года, РСФСР с ноября 1917 по декабрь 1922, потом СССР, снова РСФСР, и, наконец, Российская Федерация. Менялись территориальные границы, потому что территории отпадали и присоединялись, менялись государственное устройство и жизненный уклад до неузнаваемости. А что оставалось неизменным?

Неизменным остается лицо нации. Это очень точно описал французский социальный психолог Густав ЛеБон (1841-1931) на рубеже 19-20 веков в своих работах (запрещенных в СССР) “Психология народов и масс” и “Психология социализма”. Что характерно - русских он отнёс к народам высшей категории, наравне с немцами, англичанами и северными европейцами. Сами же русские, многие из которых обладают умами высочайшего полёта, о себе и своем общественном устройстве думали с юмором. Например, глубочайший знаток России, Николай Семёнович Лесков, в своей единственной пьесе “Расточитель” (1867) вкладывает такие слова в уста мастерового Павлушки Челночка (действие 4 явление 3): “Мне один человек на Неве на перевозе сказывал: “Видишь, говорит, молодец, перед художеств академией две каменные собаки в колпаках лежат? Это, говорит, не собаки, а свинтусы. Из города Фив, из Египта их привезли; с тем, говорит, их и привезли, что пока в этих свинтусах живое сердце не затрепещется, до тех пор чтоб ш-ша! чтоб ничему, значит, настоящему не быть, а будет всё только как для виду”.

Цитата дедушки Ленина в подлиннике звучит так: “Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством… Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато оно было немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту”. К сожалению, этот ленинский ударный лозунг, как след от рассекающего плоть удара кнутом, остался глубоким рубцом на всей русской ментальности. Как любой рубец стягивает и обезображивает плоть, выворачивая нижние слои эпителия, так и этот из придуманной в 1830-х годах Уваровым и Победоносцевым триады “православие - самодержавие - народность” вывернул сермяжную подноготную правду-матку, озвученную в таких исконно русских выражениях как “густопсовость - самодурство - посконность”. И тут не нужны никакие схолии и королларии в духе спинозовской “Этики”, и без них всё понятно и очевидно, как смысл русско-советской народной пословицы “кто в армии служил, тот в цирке не смеется”.

Как сказал бы Никита Михалков про отечественные образ мыслей и образ действий - “они русские и это многое объясняет”. Это не хорошо и это не плохо, тут нельзя оперировать такими примитивными коннотациями, как у Маяковского: “Крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха: “Папа, это хорошо?” - “Да, сынок, неплохо!”

Сложившаяся в результате стечения обстоятельств российская ситуация намного сложнее, и не имеет однозначных решений, как математическая задача семи кенигсбергских мостов, по которым надо пройти, не пройдя по одному и тому же мосту дважды. Это задача из области математической теории графов; на теории графов зиждется вся система прокладки маршрутов в GPS. Если в самых общих выражениях про теорию графов - это про то, как множество точек или вершин соединяются множеством всяких линий, дуг и рёбер. Это одна из основ математики и она применима к многим областям - от описания поведения сложных систем до самых абстрактных и обобщающих умственных упражнений.

Россия - это объект или субъект?

В моей университетской юности самой любимой книжкой была “Антология кинизма”. Она лежала у меня под подушкой, я открывал её и читал, с любой страницы и до конца. Что мне нравилось в философии кинизма? Предельно ясный и проницательный взгляд на вещи - что от чего бывает и для чего что делается. Это была книга о естестве. Самое лучшее, что я слышал про естество, был ответ выдающегося умницы и циника Чезаре Борджиа, когда его, молодого кардинала, один вельможа попросил обвенчать с собственной сестрой, и просил прощения за противоестественную страсть. “Как может быть противоестественным то, что в природе естества?” - прояснил позицию церкви Чезаре, принимая мешочек с золотом.

С Россией обошлись и обходились достаточно цинично: обещали открыть второй фронт во времена Великой Отечественной, и тянули до последнего. Обещали не двигаться со своей военной мощью к границам России после роспуска Союза ССР, и двинулись. Обещали соблюдать Минские соглашения, а оказалось, что это был циничный обман с целью выиграть время, дабы нанести России удар по самым чувствительным местам.

Полководческие таланты российских военачальников, качество разведывательной информации, на которой основывается принятие решений, организацию связи и снабжения оставляем за скобками. В своё время в ковбойских салунах над раздолбанными пианино висел плакат “Джентльмены! Не стреляйте в тапёра - он играет как может!” Также известно, что даже самая красивая девушка может дать только то, что у неё есть. Военные задачи - это всего лишь продолжение политических, а политика - это сконцентрированное выражение экономических задач и административных амбиций правящего слоя. Потому что все политические задачи сводятся к одному знаменателю - кто будет пилить бюджет и кто будет выгодоприобретателем и поглотителем кусков бюджета.

И вот, переходим к задачам, которые перед Россией-матушкой поставил божественный ход вещей. Каждая задача - это кенигсбергский мост, по которому можно пройтись лишь однажды, потому что на этом мосту заложена недругами России мина. У старой математической задачи о кенигсберских мостах нет математического решения. Но на практике его надо найти, иначе стране и её правящему слою будут кранты.

Надо понимать, что нынешняя украинская кампания - это, в российскоцентричном историческом ракурсе, лишь частный и мимолётный случай возвращения земель и подданных. Коллективное русское бессознательное считает их своими. Кто сейчас вспоминает и страдает по жертвам Крымской кампании середины 19 века? Кто сейчас испытывает переживания по поводу утраты половины Сахалина по итогам русско-японской специальной военной операции с последующим его возвращением и присоединением Курильской гряды? Кто мучается от потерь финской кампании 1940 года, когда Россия вернула себе часть своих исконных земель, ибо Финляндия, как и Украина, была частью единого российского государства? Так и этот эпизод неувядающей воинской славы русского оружия ляжет на листочек отрывного календаря одним из напоминаний о событиях данной календарной даты на многие годы вперёд: возвращение в РФ незаконно отторгнутых Крыма и Новороссии.

Но вот в мондиалистском историческом ракусре, с точки зрения самых влиятельных сил мира, украинская кампания носит принципиально важный, экзистенциальный характер, это вопрос жизни и смерти пятисотлетнего порядка вещей. Кто на самом деле сражается с Россией? Байден, Шольц, Макрон и примкнувший к ним британский инородец Риши Сунак? Профессиональный клоун в статусе президента Украины? Несчастные и подневольные обитатели малороссийских равнин и лесистых Карпат? Не делайте нам смеяться. Россия зацепила самые могущественные силы мира, она судорожно и сильно забилась в паутине, которой невидимые пауки давно оплели весь мир. В ультрафиолетовом освещении, которое не видно простому глазу, Россия оказалась шершнем, который представляет опасность для всей мировой колонии пауков. Ибо он может не только многократно и смертельно жалить, но и порвать паутину, высвободив жертв поменьше размерами. Как действуют пауки? Они нежно и исподволь упаковывают жертву, обволакивая её паутинкой, чтоб не дрыгалась, а потом совсем небольно кусают её, как будто целуют. Но только через засос-прокус они впрыскивают в жертву свой желудочный сок, и он сам переваривает все внутренности жертвы во вкусный и питательный коктейль. Спустя некоторое время паучку надо лишь подойти и высосать залпом из жертвы однородную жиденькую массу, которая была некогда сердцем, лёгкими, кишками, мышцами, нервами и прочей требухой.

Однако Россия оказалась не объектом, над которым можно проделывать любые манипуляции. Но субъектом, самостоятельно принимающем решения касательно своей участи и своего места в паутине. Россия приняла решение вырваться на свободу и жить по своему усмотрению, а не быть одурманенным кормом для хищников. Кто же эти хищники?

Ктулху, Чужой, Хищник, Пеннивайз, Фредди Крюгер и другие неофициальные лица

Если бы советниками и консультантами руководителей России, лиц, имеющих по-советски безупречное социальное происхождение, были не жертвы ЕГЭ и выпускники коммерческих отделений некогда уважаемых вузов, а мифические лица, вроде лорда Бейлиша и лорда Вариса из “Игры престолов”, они бы сообщили членам Совета Безопасности России следующее.

Выгодоприобретателями от боевых действий на территории бывшей УССР могут быть следующие учреждения и заправляющие там лица: 1. Частные разведывательные организации, которые находятся на контракте у государственных структур по сбору, обработке, анализу информации и подготовки вариантов готовых решений для лиц, номинально считающихся первыми, назначенных на посты руководителей временно недружественных стран в результате управляемых демократических процедур. 2. Частные вооружённые формирования, находящиеся на контракте у силовых государственных структур временно недружественных стран. 3. Частные военно-промышленные корпорации, снабжающие вооружениями недружественную сторону конфликта. 4. Частные медико-фармакологические компании, поставляющие медикаменты и лечебные материалы недружественным сторонам конфликта. 5. Частные и государственные финансовые структуры, ставшие выгодоприобретателями изъятого у России имущества, принадлежащего как государству, так и частным лицам, назначенными аффилированными с российским государством. 6. Частным топливно-энергетическим компаниям, получающим долю рынка, некогда занятую российскими компаниями, и получающими дополнительную выгоду от неизбежного роста цен на энергию и энергоносители. 7. Частным продовольственным компаниям, ожидающим дефицита продовольствия и многократного роста цен на него.

Лорд Варис ещё указал бы и на то, что конфликт очень выгоден мировым СМИ, потому что это неиссякаемый источник плохих и очень плохих новостей, которые волнуют публику, ибо под это дело доверчивым гражданам можно скормить любое левацкое дерьмецо, хорошенько заработав на рекламе и пиаре.

Лорд Бейлиш обратил бы внимание на поиск ключевых фигур, реперных точек, во всём этом хитросплетении графов. Например, взял бы несколько частных военных компаний, которые вроде бы присутствуют в зоне конфликта. Скажем, Academi и S4G, а также тех, кто связан как-то, но не присутствует непосредственно в зоне конфликта, например, Frontier Security Group, DeWe Security Group, BC Security Group и прочие. Форма собственности и организационная структура у многих компаний запутанная, но есть программы, которые могут всё распутывать, скажем, российская Medialogia или американские продукты фирмы Palantir. Эти программы ищут связи, выявляют закономерности и аномалии, в общем, усиливают когнитивные и аналитические способности человека в разы. У “Палантира” основные заказчики - ЦРУ, Командование специальных операций США, крупные банки. Не нужно воровать секреты и выявлять факты - умному человеку через выявление трендов и тенденций будет понятно, что к чему, кто за чем стоит и какие цели преследует, кто с кем временно группируется и кто с кем враждует. Скажем, в первом приближении исследования частных компаний было бы обращено внимание на Эрика Принса.

Изучение истории этого интересного человека, относящегося к американской аристократии, показало бы, что он из консервативной среды и из семьи миллиардера, но служил морским котиком (высший класс!), человек умный, храбрый и искренне преданный своей родине. Потом, разочаровавшись в политическом курсе демократов, создал свою частную военную структуру BlackWater, получившую миллиардные контракты от Пентагона. После ряда приключений его компания стала называться Academi, а он учредил ещё другие компании, и сейчас в основном живёт в столице Арабских Эмиратов городе Абу-Даби. Куда вполне любой россиянин может подъехать, пригласить Эрика в ресторан, выпить и поговорить по душам, объясниться, рассказать о себе, о водке, бане и русских бабах. Он человек вменяемый, он поймёт. Он познакомит с сестрой Бетси ДеВосс, которая очень влиятельная тётенька, была министром образования у президента Трампа.

Она, сама миллиардерша по происхождению и миллиардерша по замужеству за наследником империи AmWay, может познакомить с Ребеккой Мерсье, которая руководила избранием Трампа на деньги своего почтенного отца, крупного математика и финансиста Роберта Мерсье, придерживающегося правильных, правых взглядов.

Мерсье, миллиардер, дружит с мультимиллиардером Чарльзом Кохом, который вместе с уже покойным братом Дэвидом финансировал множество республиканских политических проектов. У Коха в руках частная, непубличная компания, выручка которой больше 125 миллиардов долларов в год, и это семейная свинья-копилка. Можно ли предположить, что Кох имеет отношения с другой огромной частной компанией с выручкой в 165 миллиардов долларов в год, Cargill, а та имеет связи с ещё одной полностью частной пищевой компанией, Mars, с выручкой в 45 миллиардов в год? Вот уже у небольшой группы частных лиц, которые ни перед кем не отчитываются, а наплыв наличности у них превышает 300 миллиардов долларов в год. А есть ещё такие близкие к ним люди, как владельцы сети так называемых трак-стопов Pilot с выручкой в 42 миллиарда долларов, то есть люди, контролирующие крупнейшую сеть стоянок и заправок большегрузных траков. С ними близок владелец огромной продуктово-розничной сети H-E-B с такой же выручкой под 40 миллиардов. И все друг друга знают, все связаны и деловыми интересами, и соседствуют в Аспене, и дети дружат и перекрёстно опыляются, потому что учатся в одних учебных заведениях. И у этих владельцев - это всего несколько человек - нет никаких надсмотрщиков, никаких контролёров, никаких тормозов, потому что эти люди - становой хребет мировой капиталистической системы. И если какая-то мелкая, но денежно полезная фирма Monsanto, производящая как генетически модифицированные семена, так и отраву насекомых и сорняков, просит заступиться за её опытные поля на Украине, то политики, эти мелкие побирушки, берут под козырёк. Потому что если не будут выполнять всё, что им скажут взрослые дяди, вылетят из политической обоймы без права возврата. И вся НАТОвская машина начинает обслуживать интересы крупного капитала.

Все довольны. Старое оружие утилизируется, надо делать новое, а это недёшево. Военное ведомство готово за шуруп платить 10 долларов, за молоток 650 (розничные цены 2 цента и 10 долларов соответственно). Кто в состоянии сосчитать, сколько стоит ракета “земля-воздух” - 100 тысяч долларов или 2 миллиона? Ясное дело, что она будет продана корпорацией Raytheon или Lockheed Martin налогоплательщикам за 2 миллиона, не меньше. Хотя железа, электроники и химических веществ там не больше, чем в простом автомобиле за 50 тысяч долларов. На западе есть такое понятие - “голливудская бухгалтерия”. Это когда фильм, скажем, с бюджетом в 30 миллионов долларов собрал в прокате 400 миллионов, но по бумагам и отчётности студия в убытке, просто на грани банкротства. Те же принципы бухгалтерии применяются практически везде, где проконтролировать производственные процессы невозможно: множество дочерних субподрядных организаций, лицензионные отчисления, затраты на НИОКР, расходы на продвижение продукта, производство и списание неудачных образцов, страховые случаи и прочее. То есть, продавая государству ракету с прибылью в тысячи процентов, компания производитель может показать сплошные убытки. И сказать, что война - невыгодное дело, выгоднее производить сеялки и веялки, да вот только Отечество в опасности…

Включите подсос, пожалуйста, а то тяги нет

На подсосе у мощных денежных потоков, наживающихся на войне, множество всяких некоммерческих организаций, занимающихся умственным и организационно-методологическим обеспечением. Чем занимается такая почтенная научная структура, как британский Тавистокский институт? Полностью он называется “Тавистокский институт человеческих отношений”. В основе этой структуры лежит слияние психиатрии и этологии человека с нуждами военных и разведывательных ведомств. Это была пионерская организация, первопроходец. Вслед за ней стали появляться уже другие, малоизвестные. Например, закрытый и расформированный в 2005-2011 годах Институт патологии вооружённых сил США (Armed Forces Institute of Pathology), добывший на Аляске штаммы испанки из захоронений 1918 года и создавший вирус Covid-19. Мы писали об этом более подробно здесь. Вообще, много чего интересного происходит в скрытых лабораториях - как военных государственных, так у частных подрядчиков, которые никому не подотчётны. И все сотрудники связаны клятвой, не менее эффективно закрывающей рот, чем сицилийская омерта.

Что может Россия противопоставить сотням фабрик мысли и десяткам разведывательных структур - государственных и частных - с бюджетом за 100 миллиардов долларов? Фабрики мысли получают информацию от разведчиков, анализируют её и в правильно препарированном виде подают на стол фанерным политикам, подводя к принятию уже принятых большими дядями решений. Вскрывающиеся скандалы с цензурированием YouTube, Twitter, цукерберговких социальных сетей, подтверждают наши обоснованные предположения, что вся информационная политика определяется единым центральным кластером, о котором мы тоже писали три года назад здесь, в самом начале пандемии разъясняя всю искусственность и надуманность умышленно и централизованно нагнетаемой паники. А спустя два года, 24 февраля 2022 года, все вдруг взяли и отменили коронавирус, и ничего, мир не рухнул, а переключился на другие накошмаривающие жутью новости. Спрос на антидепрессанты и транквилизаторы стабильно растёт, равно как и на лекарства от диабета, дающие больше миллиарда долларов выручки в сутки. Растут цены на энергоносители, электроэнергию, продовольствие. Для увеличения выручки в условиях падающей экономики война в Восточной Европе оказалась как нельзя кстати: прибыли растут, а падение уровня жизни западного населения списывают на пожирающее людей и землю российское чудовище.

Так что может противопоставить Россия? Ведь эти ловушки на кенигсбергских мостах - это не взрывающиеся мины, а топи и зыбучие пески, утягивающие жертву на самое дно. Сделали неверное движение - и гонка вооружений потянула на дно. Другое неверное движение, неосмотрительный шаг - и вот уже нет лекарств, ещё рывок в сторону, выдернули ноги из болота, и вот опять проваливаемся в топи продовольственного дефицита. Или дефицита запчастей. Или падаем в пропасть безденежья. Никому не приходило в голову, что Зеленского финансируют из денег, отжатых у Российской Федерации; давать ему из своих было бы неосмотрительно, потому что отдавать всё равно будет некому и нечем. А так в рамках 300 спионеренных у России миллиардов можно ещё долго поставлять бандеровцам списанное вооружение по ценам марсоходов.

Что, кроме осмотрительности, Россия может противопоставить куртуазной подлючести отдельных западных политических кругов? Только своё одиссеево хитроумие. Как известно, не только Соломон был самым умным из людей, но и Одиссей тоже на ходу срезал подмётки. Разница между ними была такой: Соломон вымолил мудрость у Господа Бога, а Одиссей унаследовал хитроумие от предков, плюс отшлифовал её своим умом, изобретательностью и жизненным опытом. Не помню точно цитату, но кто-то, возможно пифия, сказала, что самый умный на Земле - это Одиссей, потому что он обманывает не только людей, но даже богов.

Чтобы быть самыми умными, надо прекратить делать непродуманные и неподготовленные действия. Например, проводить всякие мобилизационные мероприятия. Если только не стоит задача утилизации собственного населения, которого и так мало, даже очень не хватает, особенно молодых мужиков, на которых держится любая серьёзная страна. Нынешний характер любой войны носит вид поединка технических устройств и битвы умов; затыкать недостаток ума - теоретического, практического и технического - мясом носителей этого ума есть верх неразумной расточительности. Отойти за реку, чтоб сохранить жизни и собраться с разрозненными мыслями - это разумное решение. Бросать живых людей на бетонные редуты под испепеляющие залпы напалмом - это верх неблагоразумия, если только не идёт речь о необходимости сэкономить на страховых выплатах: нет тела - нет и дела.

Что советовали бы лорд Бейлиш и лорд Варис, если б носили на себе булавку “Десница короля”? Это ведь серьёзный пост, дававший членство в Малом совете и право сидеть на Железном троне, помимо короля. Надо полагать, что лорд Варис усилил бы работу со своими пташками, на два порядка усилив сбор и обработку нужной информации: кто? что? где? зачем? почем? с кем? кто участвовал? кто заинтересован? кто не заинтересован? кто друг? кто враг? кто колеблется? кто чего хочет? кто чего не имеет? но хочет иметь? и так далее. А лорд Бейлиш шёл бы по намеченным Варисом незримым пунктирам: кому деньги, кому девочку, кому мальчика, кому пулю, кому яд, кому почёт, кому бесчестие, кому награда, кому испуг в генах, и тому подобное. Была бы проделана штучная, персональная работа.

Они бы не экономили, потому что стоимость даже золотой пули куда меньше, чем стоимость залпа “Буратино” или “Тосочки”. Одна золотая пуля может сэкономить тысячи залпов и тысячи жизней. Это фигуральный образ. Не надо никого убивать золотой пулей. Её надо дарить как сувенир вместе с большой суммой денег: это удесятеряет убедительность любого финансового предложения, даже скромного. Надо вот что понимать: ни один начальник, издалека посылающий простых мужиков убивать и умирать самим, не готов к тому, чтоб горе пришло к нему домой, в глубокий тыл. Его жена, мать, дочь - они-то тут причём? Они ж ни в чём не виноваты. Это правда. Как и не виноваты жёны, матери, дочери тех, кого отправили на смерть. Надо ж это понимать, как сказал бы Сунь-цзы.

Нынешний украинский анабасис начинает обретать черты некоторой затянутости мероприятия. Если поначалу он воспринимался как неизбежное, но должное хирургическое вмешательство, то теперь тело Афины Паллады, богини стратегии и тактики, начинает выглядеть как миастенический прогрессирующий паралич с образующимися трофическими язвами и пролежнями. Очевидно, что организаторы мероприятия не имели достаточно времени, сил и возможностей продумать затею как следует. Наполеон говорил: “Предприятие, которое соображено хотя бы наполовину, уже хорошо соображено”. В текущем случае до половины соображение не дотянуло, очевидно, не хватило процессорных мощностей из-за дефицита микрочипов и нехватки времени из-за поспешности. Разве за три-четыре месяца такие операции можно продумать и просчитать? Из общеизвестного: план “Барбаросса” разрабатывался целых семь месяцев, и то провалился: не учли подмосковные декабрьские морозы в минус пятьдесят два по Цельсию, равно как и распутицу, и заразные болезни, и миллионы сдавшихся в плен и легших непомерной, непредусмотренной нагрузкой на интендантскую службу вермахта.

Разумеется, Россия одержит блистательную викторию; не сейчас, так потом. Торопится особо некуда, запас прочности у страны ещё есть. Глядя на Украину, где ничего за последние 30 лет, после сдачи советской республики потомкам бандеровцев, не строилось и не обновлялось, а продолжает всё ж работать после бомбардировок, диву даешься русским инженерам и строителям - это ведь они строили инфраструктуру Украине, а не галичане с рунами и свастиками.

В общем, Бейлиш и Варис рекомендовали бы работать с той частью штабистов, которые находятся вне пределов Украины. И с теми заинтересованными в конфликте лицами, которые вне пределов Украины. Самих украинцев истреблять - дело недальновидное, они зомбированы, их можно раззомбировать лечебным трудом. Сам по себе человеческий материал превосходный, это ж наши люди, только прошедшие процедуру манкуртизации. У них искаженное, туннельное зрение, они не в состоянии уже понять, что стали расходным материалом; они искренне уверены, что бьются за свою землю, и им никто не говорил, что земля продана компании Monsanto. С руководством Monsanto, равно как с руководством её материнской немецкой компании Bayer и с руководством Cargill, надо тоже провести разъяснительно-воспитательную работу, предложить справедливую компенсацию и бонусы руководству (деньги с сувенирной золотой пулей), и предложить дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, а также трудоустройство после выхода на пенсию. Россия умеет делать предложения, от которых невозможно отказаться, только уже не часто это делается, как бы не утратить квалификацию - и так репутация свирепомыслящих уже подорвана волатильностью мероприятия. Даже ни разу царь-бомбу на завод “Азовсталь” не бросили, не поразили воображение впечатлительной Урсулы фон дер Ляйн, некогда занимавшей пост начальника над бундесвером (бывшим вермахтом).

Лорд Варис и лорд Бейлиш были бы страшно огорчены и расстроены, если бы просчёты ума и сообразительности, недостаток ума и смекалки пришлось бы опять затыкать русским пушечным мясом и заливать драгоценной кровью русских людей.

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