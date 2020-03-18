Мы все умрём. Но не от коронавируса

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 марта 2020, 23:30 [ «Аргументы Недели», Август Котляр ]

Стратегический запас, фото: соцсети

"Доктор, я умру?" - "А как же!!!" Мы все непременно, обязательно умрём, но не сегодня и уж точно не от коронавируса.

Это обычная разновидность гриппа, смертность от неё не выше, чем от иных мутаций вируса. Это точно не чума, не оспа и не холера, не туберкулёз, не корь и не коклюш. Это обычное респираторное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём. Если человеку меньше 65 лет, то его шансы умереть от коронавируса очень малы. У стариков снижена сопротивляемость организма, как правило, из-за не очень хорошего питания и общей вялости. Крепкие спортивные старики спокойно переносят грипп. Вы будете жить и умрёте точно не от коронавируса COVID-19. По сравнению с другими разновидностями пережитых нами эпидемий других видов этого инфекционного заболевания MERS-CoV и SARS-CoV (атипичная пневмония), смертность меньше в разы.

Но идут тревожные вести с опустевших полок магазинов. Таки удалось раскачать экономику и заставить людей тратить деньги, сметая всякий бытовой неликвид под ноль. Русские, как обычно, пошли против всемирного тренда и не стали скупать туалетную бумагу. Русские вообще не паникуют. Вся жизнь в России - сплошной аврал, так исстари повелось. Нехватка чего бы то ни было - обычное и привычное дело для всех россиян старше 30 лет.

Наш народ сохраняет олимпийское спокойствие и с интересом глядит посты в Ютубе, как Америка и Европа сметают средства личной гигиены, как будто у них холера и дифтерия одновременно, и они не слазят с унитазов день и ночь. Русские, если что, привычно обойдутся "Комсомольской правдой" или "Известиями", а вот немцы уже во Вторую мировую не могли воевать без "тойлетенпапир". Листья лопуха, которыми пользовались партизаны, подрывали боевой тевтонский дух - разве можно победить этих людей?

Если в кране нет воды... Как это будет по-немецки?

Как-то весной 2012 года один бывший танкист-эсэсовец Гюнтер Грасс, ставший гордостью немецкого народа и Нобелевским лауреатом по литературе, написал стихотвореньице "То, что должно быть сказано". В нём есть такие строки "Израиль угрожает миру в мире, Свободе нашей, хрупкому "всему" (перевод Льва Гунина). Ну, написал и написал, любить евреев и Израиль его никто не понуждал ни в юности, когда он записался в СС, ни тем более в старости. Сам про себя в этом же стихотворении написал, что он "старик с последней каплею чернил", хотя он скорее был уже стариком с последней каплею мозгов, ему на тот момент уже было 85 лет, умер он в 2015 и унёс с собой в могилу тайну.

А тайной была внезапная публикация этого стихотворения и откликов на него в одну неделю, с 4 по 9 апреля 2012 года, сразу в главных газетах нескольких стран: в "Зюддойче Цайтунг" (Германия), "Эль Паис" (Испания), "Репубблика" (Италия) и в респектабельнейшей "Нью-Йорк Таймс", которая считается чуть ли не главной газетой мира. Сам стишок немедленно перевел на английский и опубликовал солиднейший литературный американский журнал The Atlantic. Как это понимать? Принято считать в конспирологических кругах, что все мировые СМИ находятся в руках жидомасонских заговорщиков, причём масоны составляют ничтожное меньшинство в этом заговоре, как золото в золотовалютных резервах России. И тут вдруг стишок, где старый наци наезжает на евреев, которые угрожают своей атомной бомбой Ирану, печатают на всю цивилизованную аудиторию, на миллиард человек. Можно, конечно, подозревать, что старик истратил свой нобелевский миллион и разместил свои стишата как платную рекламу, но газетчики-то то знают, что иранские власти ставят своей целью уничтожение Израиля и евреев. Бывший президент Ирана Ахмадинежад всерьез предлагал перенести Израиль в другое место с Ближнего Востока, а Холокост называл жидовскими шашнями, придумками и мошенничеством, а возмущенных его высказываниями европейцев он назвал извращенцами.

И вот "Нью-Йорк Таймс" печатает соображения своих колумнистов по поводу виршей престарелого фашиста, и все они сводятся к мыслям, о которых мы уже писали здесь, к мыслям об открытом обществе: нет одной правды, нет одной истины, нет точной и выверенной точки зрения, а есть множественность мнений, и надо дать любому человеку высказаться, тем паче, что Израиль и сам, может быть, где-то виноват, что эти прекрасные персы, вслед за арабами, а те вслед за нацистами, грезят полным и тотальным уничтожением этих поганых жидов, о которых Гитлер писал в "Майн Кампф", что еврей хуже собаки, потому что собака естественна, а еврей противоестественнен. Либеральная общественность, среди которой значительную часть составляют этнические евреи, разделила эту точку зрения, дескать, пожалуй, евреям следует вести себя получше, и не оскорблять своим существованием таких чувствительных и ранимых исламистов.

Почему все масс-медиа всегда дуют в одну и ту же дудку, где плюрализм мнений, где авторское мнение публицистов и колумнистов, где дивергентность и инклюзивность? (Под инклюзивностью в современном западном обществе понимается предоставление равных прав и возможностей всем социальным маргиналам и откровенным идиотам в медицинском смысле этого слова.) Запад гордится своей свободой слова, в США её гарантирует Первая поправка к Конституции. Но что означает само понятие "свободы слова" и можно ли его деформировать до неузнаваемости?

Кто эти волшебники Изумрудного города?

Как мы помним, великий и ужасный Гудвин заставил всех жителей носить зеленые очки, и оттого весь город казался изумрудно-зелёным. Ношение зелёных очков было обязательным, их застегивали на замочек. Все были счастливы, ведь зелёный свет успокаивает. Но кто же придумал эти светофильтры, сам принцип светофильтрации, кто навязывает и обязывает воспринимать реальность в её неестественных, искажённых ипостасях?

Мы неслучайно заговорили о евреях. Для большинства граждан, принадлежащих к авраамическим конфессионально-культурным кодам, о чём мы писали здесь, вопрос о роли евреев в мировой истории может казаться весьма чувствительным, и на нём, как на пробном камне, может быть испытано цивилизационное нутро человека. На отношении к евреям может проявляться сущность большой организации, страны и даже группы стран. Канадско-израильский журналист Матти Фридман, работавший многие годы на крупнейшее мировое новостное агентство Associated Press, написал статью, где признался, что в освещении израильско-арабских отношений превалировала не объективность и справедливость, а политические соображения, и про евреев можно и нужно было писать плохо, а про арабов нет. Он получал инструкции от начальства, как освещать события.

Какое это всё имеет отношение к нагнетаемой панике в связи со случаями заражения вирусом COVID-19? А самое прямое, непосредственное и опосредованное. Крупнейшие мировые новостные агентства сознательно врут и нагнетают истерию. Мировых агентств совсем немного, по пальцам пересчитать: Reuters, UPI, Bloomberg, Associated Press, Дойче-Пресс, Франц-Пресс, китайское Синьхуа и испанское EFE. И вот кому из них невыгоден коронавирус как непрекращающийся источник новостей и рейтингов? В одном из фильмов бондианы "Завтра не умрёт никогда" злобный медиамагнат Эллиот Карвер провозглашает главный принцип коммерческого успеха в медиабизнесе: "Лучшая новость - плохая новость!" - и отдаёт приказ спровоцировать британо-китайский конфликт, чтоб как следует заработать на его освещении и попутно решить массу денежных вопросов.

Нагнетание истерии способствует увеличению аудитории, а с ней и увеличению доходов. Когда СМИ разрозненны и редакции независимы, как, скажем, "Аргументы недели", не входящие ни в какой конгломерат СМИ, то журналисты и редакторы могут сохранять самостоятельность и объективность, давать своим читателям те сведения, которые считают достоверными и проверенными. На Западе независимых СМИ уже почти не осталось; процесс поглощения масс-медийных ресурсов крупными корпорациями начался ещё в середине 1960-х годов. Американский журналист и исследователь армянского происхождения Бен Багдикян в 1980 году выпустил книгу "The Media Monopoly", по-русски она вышла в 1987 году под названием "Монополия средств информации". В этой книге он пришёл к выводу, что созрело и заработало незримое и неформальное Частное министерство информации, которое контролировалось небольшой группой крупных бизнесменов.

К настоящему времени практически все основные мировые СМИ, особенно американские, входят в несколько крупных концернов. Мы уже информировали читателей, что всё стОящее принадлежит или контролируется несколькими огромными инвестиционными агломерациями: The Vanguard Group, BlackRock и State Street Corporation. И, вуаля, кто бы мог подумать: корпорация Disney контролируется Vanguard (7,27 процента акций) и BlackRock (4,39 процента); в News Corp. структурам Vanguard принадлежит 13,93 процента и BlackRock 5,13 процента акций; в Gannett Company (владеющей крупнейшими американскими газетами) у Vanguard 10,47 процента и у BlackRock 14,76 процента акций; в Time Warner у BlackRock 5,53 процента и у Vanguard 5 процентов акций. Но как происходит влияние акционеров на подконтрольные им структуры? Вряд ли независимым СМИ дают письменные указания, иначе они бы уже всплыли и был бы большой скандал.

А теперь следите не столько за словами, сколько за руками

В 2011 году в Нью-Йорке вышла книга Дункана Уоттса "Здравый смысл врёт". Автор приходит к выводу, что на так называемый смысл нельзя полагаться, если судишь о сложносочинённых и автокаталитических событиях, которые не вписываются в привычные рамки повседневности. В рамках здравого смысла невозможно понять, почему власти, корпорации или целые социальные слои принимают алогичные решения. Для этого нужен совершенно другой методологический аппарат. Но какой именно - никто не знает. И, похоже, знать не хочет: сенаторша от Техаса Кей Бейли Хатчисон, член Комитета по ассигнованиям, потребовала в 2006 году прекратить разбазаривать средства Национального научного фонда США на социальные исследования, потому что группе влиятельных лиц результаты научной деятельности в этой сфере показались невразумительными. До сих пор толком не изучено, как СМИ и социальные сети влияют на поведение больших масс людей, и что вынуждает массово скупать туалетную бумагу, как это мы наблюдаем в марте 2020 года в США и Западной Европе, когда возникла паника из-за случаев заражения коронавирусом.

Почему туалетная бумага? Во всех домах есть вода, и личную гигиену можно соблюдать даже без бумаги. Но люди стояли в километровых очередях, чтоб купить её во что бы то ни стало. И заодно купить дешёвую бутилированную воду, хотя в США и Европе можно пить кипячёную воду из-под крана (дорогую не покупают, значит, богатые и образованные не паникуют). Рациональных объяснений этому феномену нет. Это поведение подчиняется не разуму, а некоторым законам поведения толпы, массовому психозу, который пытался изучить и понять ещё на рубеже 19-20 веков французский социолог Густав Лебон, чей труд «Психология толпы» был настольной книгой у Ленина и Гитлера. Вывод Лебона – у взволнованной толпы выключаются мозги и включаются инстинкты, и неважно, насколько умны все по отдельности, идиотия в толпе торжествует.

Но какова роль средств массовой информации и их хозяев? Очевидно, что они сеют панику, а от них не отстают блоггеры и инфлюенсеры социальных сетей, которые создают синергетический эффект, выступая в качестве незаинтересованных и объективных проводников паники - они показывают и рассказывают о массовом психозе, наращивая волну массового помешательства. Если всё стадо в ужасе бежит, думает отдельный индивид, значит, у них больше информации, и мне туда же надо, не могут же ошибаться сотни тысяч людей, наверняка у них больше информации.

Зачем это делается? Для оживления торговли и экономики? Это слишком рациональное объяснение, чтоб быть истинным. Мы уже писали о разработке теории управляемого хаоса, и о тех исследованиях, которые велись под эгидой оборонных ведомств. Скорее всего, пока ещё не разработано универсальной технологии управления человеческими массами, и пока всё находится в стадиях живых экспериментов «в поле», потому что, скажем, некоторые цветные революции удаются, а некоторые затухают и срываются. Несомненно, западные умы в массе отравлены либеральной идеологией, воспринимающей мир абсолютно некритично, и, проповедуя либерализм, они в реальности насаждают интеллектуальный тоталитаризм фашистского толка. К примеру, американского гениального учёного Джеймса Уотсона, лауреата Нобелевской премии 1962 года по медицине за открытие структур молекул ДНК, травят как шелудивого пса с 2007 года, в 2019 году его выставили отовсюду и лишили всех званий и наград. Причина – он заявил, что интеллектуальные способности разных рас неравны, основываясь на научных исследованиях. Наука либералам не указ – затравили.

Западное массовое сознание психически болеет, это очевидно для стороннего наблюдателя. Происходит массовое помешательство, где коронавирус стал лишь триггером, выпустившим болезнь из-под контроля. Мы видим поведение больших масс людей, не поддающееся никакому рациональному объяснению, и постоянную провокацию средств массовой информации, нагнетающих безумие. Говорят, что люди мрут тысячами, но что-то не видно траурных процессий, смертность в пределах обычных показателей для гриппа и пневмонии. Хозяева СМИ бездействуют, ибо вполне в их силах и власти прекратить нагнетать обстановку – нет ничего проще, чем окоротить редакторов, ибо это люди циничные и понятливые. Кому выгодно искусно созданное слабоумие?

Сквозь муть видно главное: сначала фондовый рынок на фоне паники упал, просел как во времена крупных биржевых крахов. Люди сбрасывали акции, чтоб сохранить хоть какие-то деньги, потому что СМИ кричали, что всё пропало и мы все умрём. Кто-то акции дёшево скупал. А потом фондовый рынок пошёл вверх, и продолжает идти, в экономику вливаются триллионы свеженапечатанных долларов и евро. И где-то триллионы через эту процедуру очень быстро оседают, прилипают к чьим-то ловким рукам. К чьим?