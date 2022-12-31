Илон Маск заявил, что Твиттер* будет продвигать скептицизм по отношению к научным данным

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 декабря 2022, 17:53 Анатолий Гольдман,

Американский миллиардер и по совместительству, основатель компаний “Tesla” и “Space X”, купил социальную сеть “Twitter”*. Вслед за этим сразу же последовал скандал, вызванный публикацией Маском “файлов Твиттера”, доказывающих государственную цензуру и вмешательство в выборы США. Теперь же миллиардер заявил, что платформа будет следовать “аргументированному” скептицизму по отношению к научным данным.

Но что значит этот “скептицизм” в данном случае? Он означает сомнение в информации, которую до этого преподносили как абсолютную правду. Слова Маска напрямую связаны с большим количеством тем, до этого бывших под цензурой на Западе. Например, ковид-скептицизм, довольно распространённый даже в рядах ученых, тоже попадает в этот список. Люди не уверены в “догматическом” подходе ученых, выражавшемся в ношении масок и ограничениях на передвижение. Маск комментирует это так: "Любой, кто говорит, что подвергать их [ковид ограничения] сомнению — значит подвергать сомнению саму науку, не может рассматриваться как ученый". Также это коснется проблем глобального потепления, которые тоже широко оспариваются в обществе.

Однако, как я считаю, самой важной проблемой, которая затрагивается заявлением Маска, является вопрос “gender-affirming care for kids”, о нем я писал ранее. Распространение в социальных сетях информации о “гендерно-ориентированном уходе за детьми” подразумевает фактическую рекламу смены пола для детей. В статьях западных изданий говорится, что даже трехлетний ребенок может открыться своему “истинному гендеру” и стать тем, кем он хочет. Согласно этой практике, после получения согласия от родителей детям в подростковом возрасте могут прописывать “блокаторы полового созревания” для последующей медицинской смены пола после достижения совершеннолетия пациентом. Собственно, эти препараты способны вызывать проблемы как с ментальным, так и физическим здоровьем, но информация об этом зачастую подвергалась цензуре из-за своей “трансофобной направленности”. Теперь, когда владельцем Твиттера является Илон Маск, в социальной сети появилась гласность. Наконец-то скептицизм, касающийся “гендерно-ориентированного ухода” и его последствиях будет не просто публиковаться, но и продвигаться самой платформой. Возможно, это поможет многим людям осознать масштабы проблемы в американском обществе.

По словам пользователей, отход от догматического подхода к науке поможет в поиске истины. Журналист Дэвид Мартоско заявил, что это будет иметь ощутимые последствия: "Разве не замечательно, что это отход от того, что мы видели в течение многих лет? Я надеюсь, что это также означает, что теперь будет приемлемо изучить, кто финансирует науку и какие ограничения это накладывает на ученых". А Руководитель НАСА по картографии Земли и визуализации данных Джошуа Стивенс написал следующее: "Это справедливо и разумно [решение Маска]. И если какой-нибудь ученый скажет вам обратное, никогда больше не позволяйте им разглагольствовать о любопытстве и удивлении".

Но кто-то отреагировал негативно. Работник “The New York Times” Ваджахад Али написал охарактеризовав слова Маска как “что-то, что действительно тупой человек написал бы в Твиттере”.

Решение Илона, безусловно, является положительной тенденцией к оздоровлению западного общества. Десятилетиями подвергавшиеся цензуре вещи наконец-то получат возможность увидеть свет, благодаря политике продвижения этих идей.

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