Файлы Твиттера*: «правильная» цензура по-американски

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 декабря 2022, 22:05 Анатолий Гольдман

На Западе социальные сети давно играют решающую роль в формировании общественного мнения. Ярким примером является “Твиттер”*, площадка, позволяющая делать короткие посты и развивать сетку обсуждений через ответы на них. Это позволяет многократно увеличивать читаемость новостей. Для российского пользователя ценность этой соцсети довольно загадочна, ведь в СНГ пространстве ей почти не пользуются. Но именно она способна в мгновение ока изменить настроения в обществе, и, как следствие, результаты выборов. Так произошло в США.

Все политические и не только скандалы Соединенных Штатов, так или иначе, были связаны с этой площадкой. Блокировка различной информации в преддверии выборов 2020 года, а потом и действующего на тот момент президента Дональда Трампа в январе 2021 уже тогда дали понять, что “Твиттер”* – не “маленькая голубая птичка на голубом фоне”, символизирующая свободу, а “грозный безжалостный ястреб”, ее отнимающий. Но прямых доказательств этому не было.

И вот, известный американский миллиардер Илон Маск покупает “Twitter”* и обещает раскрыть всю подноготную компании, занимавшейся “правильной цензурой”. На западе этот крупнейший скандал года именуют “Twitter* Files”, или же “Файлы Твиттера*”, представляющие собой выдержки из внутренних переписок сотрудников компании, обсуждавших указания по цензуре «неугодных» журналистов, политиков и даже обычных пользователей. Документы, опубликованные с разрешения Маска журналистом Мэттом Таибби, доказывают, что американские чиновники Национального Комитета Демократической Партии (DNC) организовывали политическую цензуру прямо перед выборами 2020 года, что является грубейшим нарушением 1-ой поправки конституции США. Фактически, сотрудникам социальной сети просто говорили, что нужно сделать, а те подчинялись, выполняя указку демократической партии.

Самым важным во всей этой истории является блокировка аккаунта издания “The New York Post” за публикацию статьи о ноутбуке Хантера Байдена. Если быть кратким, то в статье приводились доказательства злоупотребления полномочиями Джо Байденом на посту чиновника и его работе на китайскую разведку. Во всей этой истории главную роль играл сын действующего президента США, который был связным с китайским правительством. По словам американского телеведущего Такера Карлсона, эта «афера» принесла семье Байденов миллионы долларов. Зная все это, администрация “Твиттера”* просто не могла позволить этой информации просочиться в сеть. Мэтт Таибби прокомментировал блокировку этой статьи так: «Решение было принято на самом высоком уровне, но без ведома генерального директора Джека Дорси. Ключевую роль при этом сыграла бывшая глава юридического и трастового отдела Виджая Гадде». Что интересно, в момент блокировки соцсеть использовала формулировку: «Статья “The New York Post” нарушила политику использования взломанных материалов”. Но теперь известно, что тогда это был лишь предлог. Бывший глава отдела доверия и безопасности Твиттера Йоэля Рот объяснил, что им пришлось подвергнуть эту статью цензуре только для того, чтобы Трамп не был переизбран президентом: «Основанием являются взломанные материалы, хотя, как уже обсуждалось, это новая чрезвычайная ситуация, когда факты остаются неясными. Учитывая серьезные риски и уроки 2016 (избрание Трампа президентом), мы прибегли к предупреждению и предотвращению распространения этого контента».

В тот момент Твиттер получил сообщение от консультанта из Вашингтона, который провел негласный опрос среди демократов в конгрессе, и результат оказался следующим: “Демократы в конгрессе поддерживают цензуру. Они не считают 1 поправку абсолютом”. Чтобы читателю было яснее, я объясню, 1 поправка — это гарантия свободы слова, печати вероисповедания и возможности людей мирно собираться и обращаться к правительству. Иными словами, один из столпов американского общества был грубо нарушен действующими членами конгресса в пользу угодной им цензуры, напрямую повлиявшей на результаты выборов. Такер Карлсон напрямую назвал это “фальсификацией”.

Думаю, если у кого-то все еще оставались иллюзии, касающиеся американской демократии, то теперь они развеяны. Ширма, за которой скрывались умелые кукловоды демократической партии, оказалась приподнята, но не полностью, и даже не на половину, мы можем лишь догадываться, на сотые или десятые доли. Ведь если махинации подобного уровня оказываются доступны простым людям, то что говорить о скрытом, о том, что мы никогда так и не узнаем.

*Twitter - запрещённая в России организация.

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