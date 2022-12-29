Новости толерантного Запада: «драг-шоу» для детей

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 декабря 2022, 18:20 Анатолий Гольдман,

Политика “инклюзивности”, проводимая в США, уже давно вызывает вопросы у здравомыслящей части населения этой страны. Люди не до конца понимают, почему правила терпимости, к соблюдению которых их призывали десятилетиями, начинают выходить за рамки. Но на этот раз все по-новому: теперь детей водят на шоу переодетых танцующих трансвеститов.

Я уже ранее вскользь упоминал тему “драг-шоу” для детей, когда рассказывал о “повторной легализации гей-браков в США”: “Определение “дрэг-шоу” в Википедии следующее: “Исполнители часто надевают сложные костюмы и грим, а иногда одеваются так, чтобы имитировать различных известных певцов или личностей противоположного пола. А некоторые мероприятия сосредоточены вокруг дрэга, например, Южный декаданс, где большинство празднеств возглавляют Гранд-Маршалы, которые традиционно являются трансвеститами”.

В США, как в стране свободы и возможностей, практика подобных представлений растет в геометрической прогрессии. Во всех штатах проходят представления, ставящие себе целью популяризацию и нормализацию “драг-шоу” в сознании людей. Проще говоря, им нужно сделать так, чтобы семьи по воскресеньям ходили не в ресторан или парк, а на шоу переодетых в женщин мужчин. Но это не так просто.

И вот, пожалуйста, с обложкой, подобной рекламе выступления цирковой труппы, трансвеститы всех национальностей и цветов кожи рекламируются в интернете. На их сайте, который довольно просто найти, я насчитал 36 представлений в 13 разных штатах. Это полноценный тур по стране. Если 50 лет назад по США ездили “Beattles”, то теперь этим занимаются трансвеститы. “Прогресс”, что называется, налицо.

Такер Карлсон в своем вечернем шоу ставит под огромный вопрос “нормальность” таких “танцев”. Он не понимает, почему GLAD (организация адвокатов и юристов по защите представителей LGBTQ+ против дискриминации) поддерживает такие своеобразные гастроли. Но патовость ситуации заключается даже не в самих гастролях, а в аудитории, а именно — детях.

Несмотря на все заявления организаторов, на этих мероприятиях присутствуют мамы с детьми. Этому свидетельствует скрытая съемка, проведенная независимым журналистом и показанная в прямом эфире шоу Такера для наглядности. На видео (9 секунда) отлично видно, как один из участников “шоу”, вероятно, мужчина, переодетый в яркий наряд, совершенно спокойно общается с ребенком, чья мать находится в зале. Более того, позже этот уже “участник” заявляет, что нужно “больше таких мам”.

Тайлер Хэнсон, автор скрытой съемки, в эфире подтверждает, что в рекламных флаерах было четко прописано, что это представление “для всех возрастов”. “Прямо на видео отлично видно, как этих детей растлевают, по-другому и не назовешь. Эти дети растлевались взрослыми” — так комментирует увиденное своими глазами Тайлер.

При этом Такер уточняет, что львиная доля американских СМИ продолжает убеждать общество, что детей на такие мероприятия не пускают, что является безусловной ложью. Детей не просто пускают, но даже говорят, что “нужно больше мам”, способных привести своих чад на такие “шоу”.

Консервативная часть американского общества глубоко возмущена подобными ужасами. Западный нарратив о приобщении молодого поколения к идее “терпимости” выходит за рамки “безобидных гей-парадов” под окнами их домов. Еще вчера им нужна была возможность безопасно собираться вместе, потом создавать семьи, теперь им нужны дети. Страшно представить, что они потребуют потом.

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