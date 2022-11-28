«Агент» Путина – самый популярный телеведущий США?

Аргументы Недели → Политика 13+

28 ноября 2022, 09:04 Анатолий Гольдман

Европа и США на государственном уровне никогда не питали симпатий к России и ее внешней политике, но с началом СВО это приняло новые обороты. Под видом очищения информационного пространства от российской пропаганды во всем медиаполе прошла волна блокировок российских СМИ. Для репутации журналиста стало опасным не только работать на «неправильное» издание, но и иметь «не то» мнение. Однако в Соединенных Штатах все еще остался человек, которому не страшно вещать на большую аудиторию отличную от правительства точку зрения. Его зовут Такер Карлсон.



Такер имеет громадный опыт работы в американских медиа. За свою карьеру с 1990 года он писал для неоконсервативного «The Weekly Standart», был соведущим в программе дебатов «Crossfire» и колумнистом в «CNN», вел передачу на «MSNBC», с 2009 года по настоящее время работает на консервативный «Fox News», где ведет самую популярную в США программу «Tucker Carlson Tonight», которая, собственно, и является камнем преткновения в американском информационном пространстве. В медиа его считают одним из главных сторонников Трампа, а англоязычная Википедия аккуратно характеризует как “анти-иммигранта и националиста”, пару строчек спустя приписывая, что Такер распространяет конспирологию о «Штурме Капитолия 6 января» и «Ковид-19». Фактически, после поворота внутренней политики США влево, любые деятели с подобными взглядами легко попадают в немилость общественного мнения под ярлыком «White supremacist», но в случае Такера к этому прибавилась еще одна вещь.



В США, как известно, общественный суд давно заменил суд государственный. Вы можете ничего не нарушать законодательно, но если вы, по мнению прогрессивной общественности, скажете что-нибудь «расистское» или «сексистское», то на вас обрушится шквал критики в СМИ, которые вас буквально «отменят», то есть вычеркнут из публичной жизни. После начала СВО в США началась настоящая охота на ведьм: любой, кто заподозрен в симпатиях к Путину – агент России. Соответственно, критика политики Байдена по отношению к Украине, чем и занимается на своей передаче Такер, является повторением российской пропаганды, и я нисколько не преувеличиваю.





26 сентября был взорван Северный Поток-2. Вся американская пресса в мгновение ока обвинила в подрыве Россию. Точнее, почти вся, именно Такер в своем выпуске от 28 сентября сказал, что за этим стоит США: «Верно, взрыв на Северном Потоке не поможет Владимиру Путину. Он бы этого не сделал. Зачем ему это? Но это не значит, что другие страны не рассматривали такую возможность. Они могли, и мы знаем, что они рассматривали, потому что одна из них заявила об это публично. В феврале, менее чем за три недели до начала украинского конфликта Джо Байден предположил на камеру, что может вывести из строя эти трубопроводы: [цитата Джо Байдена]. Обратите внимание на его формулировку, он не произносит случайных слов, особенно когда читает подсказки. Он не сказал: «Я приостановлю поставки газа из России в Германию», он сказал: «Северного Потока-2 не будет. Мы покончим с ним» – взорвем».



После этого в эфире американских медиа его слова назвали конспирологией: «Ведущий Fox News Такер Карлсон безответственно заявил, что Соединенные Штаты ответственны за утечку», «Всем, кроме Путина и Такера Карлсона, по-моему, совершенно очевидно, все знают, что Путин сделал это сам», «Такер Карлсон на прошлой неделе, фактически, еще раз повторил российскую пропаганду». MSNBC, CNN, ABC – гиганты американского медиасегмента в своих эфирах устроили атаку на Такера за его позицию по взрыву на трубопроводе. На что он ответил в своей вечерней телепередаче следующее: «Возможно, задавать вопросы – патриотический долг американцев. Заткнитесь! Вы помогаете Путину! Такое нельзя говорить! Нельзя цитировать президента Соединенных Штатов, когда тот обещает ликвидировать Северный Поток».





Очевидно, разделение информации на «правильную» и «конспирологическую пропаганду Путина» должно вызывать вопросы, но будем честны, кому до этого есть дело? Такер изначально не поддерживал многомиллиардные финансовые транши Украине, называя их «помощью восточноевропейскому диктатору», он никогда не верил в целесообразность защиты несуществующей демократии и, как следствие, гипотетической войне с Россией. После падения украинской ракеты в Польше и непризнания Зеленским вины за падение этот инцидент Такер сказал следующее: «Но вот что интересно, что интересно именно нам. Украина так и не признала это. Зеленский продолжил лгать прямо на телевидении. И когда у тебя есть страна, где свободная пресса запрещена, как это происходит на Украине, то ты можешь не осознать, что остальной мир не обязан тебе верить, ты не можешь его весь посадить в тюрьму».



Вообще позиция Такера по Украине играет центральное значение: «Так о чем это все вообще? Вся эта поддержка Украины? Ну это не про демократию, так как Украина – не демократия, и близко не демократия, они запретили оппозицию».







“Протрамповская” позиция Такера Карлсона, слова Трампа о мирном урегулировании конфликта на Украине, предложения мирного решения от Илона Маска, все это не просто так совпадает. Очевидно, Такер отстаивает позицию «пока еще» не системных республиканских элит, предлагающих альтернативу байденовскому плану, вводящему мировую экономику в хаос.

Их не устраивает ни обедневшая Европа, ни сближающаяся с Китаем Россия.



Но что не может не радовать, так это их готовность идти на диалог.