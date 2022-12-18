«Повторная» легализация однополых браков в США

Аргументы Недели → В мире 13+

18 декабря 2022, 12:23 Анатолий Гольдман,

Идея защиты прав “ЛГБТ+” сообщества в Соединённых Штатах давно обрела характер совершенно определенной государственной политики. Проблемы, с которыми сталкиваются представители сексуальных меньшинств, объявляются вопросами “безопасности демократии”. Однако с приходом администрации Байдена к власти эта идея переросла в одержимость с совершенно нездоровыми симптомами.

Статья “The Washington Post”.

И вот, 13 декабря Байден, можно сказать, торжественно подписывает “Закон об уважении к браку”, предоставляющий федеральную защиту “межрасовым и однополым парам”. “День, когда Америка делает ощутимый шаг в сторону равенства, в сторону свободы, справедливости - не просто для кого-то, но для всех. В сторону нации, где порядочность, достоинство и любовь признаются, почитаются и защищаются” – так прокомментировал подписание президент США.

Невероятное счастье, порыв эмоций в американской прессе. “The Washington Post” и вовсе называет законопроект “знаковым”, попутно разъясняя, почему он так важен для будущего США. После подписания включают песни Леди Гаги и всячески веселятся. Собственно, почему бы и нет, если они так озабочены поддержанием имиджа “прогрессистов”.

Только вот есть одна несостыковка: Верховный суд США легализовал однополые браки еще в 2015 году. Фактически, закон об уважении к бракам является просто повторением того, что было принято еще 7 лет назад. Такер Карлсон, ведущий вечернего шоу на телеканале “Fox News”, иронизирует на эту тему в своем выпуске: “Но подождите-ка, удивляетесь вы, разве однополые браки не легализовал Верховный Суд еще в 2015 при Бараке Обаме? Ну да, но их легализовали повторно, теперь вдвойне легально!”

Двойная легализация, очевидно, была жизненно необходима американскому обществу, поэтому восторг Синди Лопер, 70-летней поп-певицы и актрисы, во время выступления в Белом Доме вполне объясним: “Наши семьи узаконены, потому что нам теперь можно любить, кого мы любим. Это странно произносить, но американцы теперь могут любить тех, кого любят. И Боже, благослови Джо Байдена и всех людей, которые над этим работали, за то, что позволили людям не беспокоиться, их детям не беспокоиться о своем будущем”.

Синди Лопер на выступлении в Белом Доме.

Но на этом еще не все. Джо Байден провел еще одну встречу в Белом Доме, но она не была простой. В Овальный кабинет были приглашены трансгендеры-тиктокеры, заработавшие популярность благодаря социальной сети “Tik-tok”. Один из них, Марти Каммингс, известен своими “твитами” с призывами распустить миграционную и обычную полиции и сделать “дрэг-шоу” доступными для детей. Если что, определение “дрэг-шоу” в Википедии следующее: “Исполнители часто надевают сложные костюмы и грим, а иногда одеваются так, чтобы имитировать различных известных певцов или личностей противоположного пола. А некоторые мероприятия сосредоточены вокруг дрэга, например, Южный декаданс, где большинство празднеств возглавляют Гранд-Маршалы, которые традиционно являются трансвеститами”. Собственно, этот человек выступает за “танцы трансвеститов” для детской публики, и он был приглашен в Белый Дом для обсуждения Насущных проблем своей гендерной идентичности.

“Эти люди [трансвеститы] расхаживают по коридорам, которые были когда-то рабочим местом для Авраама Линкольна, Тедди Рузвельта, Франклина Рузвельта. Что бы вы ни думали об их политике, это были серьезные люди, которые каждую ночь сидели допоздна, думая о том, как сделать страну лучше, а теперь там этот парень [блогер-трансвестит] и другие люди празднуют однополые браки, которые легальны еще со времен Обамы. Но опять же, это попытка унизить страну”, – так комментирует события Такер Карлсон.

Позже он добавляет, что все “повторные легализации” и приглашения трансвеститов в Овальный кабинет нужны Байдену только для одной цели: отвлечь внимание от реальных проблем, которые США само себе создало: “Итак, мы сейчас находимся в состоянии войны, не прокси-войны, горячей войны с Россией. Американские военные сейчас на Украине сражаются на этой войне американским оружием, за которое вы заплатили, и парень, с которым мы воюем, пригрозил ядерным оружием против нас [своеобразная интерпретация слов Владимира Путина о готовности оборонять целостность России любыми доступными способами]. И что бы вы ни думали об этом конфликте, разве это не сюжет? Это не важнее, чем запрет линчевания? Или легализация гей-браков повторно? Это попытка отвлечь нас”.

Правительству США абсолютно все равно на права ЛГБТ+ сообщества, ведь оно использует “прогрессивную повестку” исключительно для привлечения на свою сторону воспитанной в “нео-марксистских” университетах молодежи, озабоченной проблемами всевозможных сексуальных и национальных меньшинств Соединённых Штатов. Реальные проблемы, волнующие американских патриотов, вроде колоссальных темпов нелегальной миграции из Мексики на юг США, администрацией Байдена замалчиваются и не решаются. Есть дела поважнее, например, нужно подумать о введении “дрэг-шоу” в детских школах.