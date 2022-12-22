О рекордах в креслах Госдумы и Героях страны

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 декабря 2022, 19:37 Николай Хохлов, Журналист

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В разные времена в нашем Отечестве появлялись герои, заслуги которых вызывали восхищение у миллионов людей. Они становились примерами для подражания, их самоотверженный труд был стимулом для других к достижению собственных высот. Всё это в целом приводило к развитию государства и становилось частью нашей культуры. Героями нашего времени всё чаще становятся те, кто попросту больше мелькает на экранах ТВ. О ценности многих из этих персонажей для нашей страны и их вкладе в будущее России, пожалуй, сказать нечего.



«Какие времена, такие и герои!», - скажете вы и во многом будете правы. И можно по-всякому относиться к СССР, но государственная политика тех лет выращивала и воспитывала героев - ими становились действительно заслуженные люди. Причем об их успехах население страны массово узнавало по тем же информканалам, что и сейчас: по радио, ТВ, из газет и журналов. В то время не было лишь Интернета.



Героями фильмов могли стать даже свинарка и пастух: госпропаганда делала всё, чтобы каждый человек чувствовал себя ценной частичкой общества. И всё это давало результаты.



Одним из первых примеров для подражания в советское время для людей стал рекорд шахтера Алексея Стаханова. В далёком 1935 году он вместе с пятью помощниками спустился под землю на глубину 450 метров и нарубил за смену 102 тонны угля, что составило 14 норм! Уже на следующий день руководство шахты распорядилось выдать ударнику труда большую премию, предоставить ему отдельную двухкомнатную квартиру и путевку на курорт. Спустя сутки рекорд Стаханова был побит: шахтёр Мирон Дюканов вместе с помощниками нарубил 115 тонн угля. Позже он заявил, что его зарплата выросла за месяц с 600 руб. до 1338 руб.



В сентябре 1935 года газета «Правда» оповестила страну о начале массового «стахановского движения». В тот же день шахтёр Никита Изотов без помощников добыл за смену 240 тонн угля!



А какими достижениями мы можем похвастаться в наши дни? Сегодня в Госдуме заявили о новом рекорде:



«За 2022 год Государственная Дума приняла 653 закона, это самое большое количество за всю историю работы парламента».



Вот только как эта информация повлияет на качество жизни россиян и реальное развитие страны в целом, в Госдуме не сообщили.



Целые поколения людей воспитывались на достижениях таких героев, как Юрий Гагарин. Образ первого космонавта планеты оказался настолько ярким и долговечным, что и в наше время он то и дело появляется в интернете с подписью: «Юра, мы всё прое*али!».



После крушения СССР, в 90-е годы, молодых людей посредством ТВ «воспитывали» бандитские сериалы. Уличные разборки стали реальностью постсоветских лет. При этом уже в первые годы власти Владимира Путина бандиты с улиц исчезли, у них нашлись дела поважней.



В современной России достижения всё же случаются, но за ними стоят «обезличенные» герои, о которых мы ничего не знаем. СМИ сообщают нам о российских рекордах в 2022 году по выпуску свинины и производству мёда.



«В последние годы уверенно растут объемы производства пищевой продукции и улучшается ее качество, повышается эффективность процессов, внедряются современные цифровые технологии и научные разработки. Труд российских аграриев позволяет сохранять стабильность в отрасли и успешно справляться с многочисленными вызовами», - пишет об успехах агрокомплекса портал «Бизнес России».



Много цифр, статистических сравнений, но в контексте таких сообщений нет Человека – того, кто добивается всего этого своим тяжёлым трудом. Нет образа, на которого стоило бы равняться.



О том, что 2022 год выдался непростым, россиянам в новогоднюю ночь по традиции расскажет президент Владимир Путин. В наступившей реальности в нашей стране всё чаще героями становятся участники военных действий.



В конце ноября стало известно, что Министерство культуры РФ на госуровне поддержит создание фильмов о «деградации Европы» и «многополярном мире». Среди других приоритетных тем - популяризация профессии врача и инженерных специальностей. Что ж, поживём – увидим…





Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции