Былое экономическое доверие мира к Гегемону не вернуть

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 декабря 2022, 10:56 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Недавно Европейская комиссия​ предложила ​ создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами. «Мы​ заблокировали 300 миллиардов евро резервов Центробанка​ РФ и​ 19 миллиардов евро частных средств российских олигархов. В​ краткосрочной перспективе мы​ могли​ бы создать с​ нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а​ затем использовать доходы для Украины»,​ — заявила глава​ ЕК​ Урсула фон дер Ляйен.

Не берусь оценивать обе стороны конфликта, но знаю точно, что международные экономические субъекты всего мира сделали негативные выводы о доверии к главному долларовому регулятору - Гегемону, который заправляет экономикой Европы. Былого экономического доверия всего мира к Гегемону не будет уже никогда!

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