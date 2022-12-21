Былое экономическое доверие мира к Гегемону не вернуть

Недавно Европейская комиссия предложила создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами. «Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов Центробанка РФ и 19 миллиардов евро частных средств российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины», — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Не берусь оценивать обе стороны конфликта, но знаю точно, что международные экономические субъекты всего мира сделали негативные выводы о доверии к главному долларовому регулятору - Гегемону, который заправляет экономикой Европы. Былого экономического доверия всего мира к Гегемону не будет уже никогда!
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