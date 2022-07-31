Зоозащитник: «Арест Зубкова – это подстава нашему государству»

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 июля 2022, 18:24 Елена Головань, корреспондент

Про арест крымского предпринимателя Олега Зубкова, новость о котором прозвучала как гром среди ясного неба для поклонников его замечательных парков, я уже писала. С точки зрения «чайника», который может позволить себе эмоции и те размышления, которые в традиционной работе журналиста неуместны. Так что сегодня попробую отключить эмоции вместе с чайником и погнали…



Что мы имеем? В конце сентября прошлого года в парке «Тайган» произошло ЧП – тигр повредил ребёнку возрастом чуть более года пальчик.

Ах, нет, всё же не с того начала. Первое происшествие было ещё в 2018 году. Тогда лев в том же парке во время экскурсии (раньше владелец «Тайгана» возил людей непосредственно ко львам в так называемую «саванну») поцарапал ногу туристке. Шуму тогда было – мама не горюй. Особенно учитывая, что тогдашнее происшествие совпало с… мягко скажем, временем противостояния Зубкова как с местными, так и с властями всего Крымского полуострова. Тогда спустя некоторое время Зубкова тоже посадили, арестовав прямо в зале суда. Правда, довольно быстро выпустили, учитывая, что даже потерпевшая уже не столько настаивала на реальном обвинении, сколько пыталась сохранить лицо. Мы тогда тоже писали об этой ситуации.

Олегу Зубкову дали условный срок и присудили штраф вкупе с небольшим моральным и материальным ущербом потерпевшей.

И вот в сентябре прошлого года снова происшествие в «Тайгане». Теперь уже не со взрослой тётенькой, решившей позаигрывать с большими кошками, а с крохотным ребёнком. Которого, конечно, жаль до слёз.

Мама малыша подаёт в суд на руководителя парка. И вновь несколько месяцев длится следствие. А позавчера, словно гром среди ясного неба новость – Зубков арестован в зале суда, который приговорил его к двум годам и трём месяцам колонии общего режима.

Казалось бы, всё ясно – обвиняемый на условном сроке, тут очередное происшествие, а значит, суду, казалось бы, сам бог велел вынести такое решение «рецидивисту». Так-то оно так, да не совсем. Потому что в деле оказывается столько подробностей и, казалось бы, мелочей, что в итоге всё оказывается не столь однозначно.

Не всё то рабица, что с ячейками.

Начну, пожалуй, с описания самих клеток, чтобы суть происшедшего была понятна и тем читателям, которые в парке «Тайган» не были. Клетки сварены в виде ячеек размером около 5 на 5 сантиметров. И, конечно, не из сетки-рабицы, как заявляла на суде мама потерпевшего ребёнка. Будь это так, и тигры, и львы, и прочие обитатели «Тайгана» уже давно бы то вместе, то по очереди выбирались из вольеров и кошмарили всю округу.

Так что на рабицу вышеупомянутые сетки похожи лишь внешним видом. И ещё – если бы клетка была из сетки, то ситуация, описанная бабушкой пострадавшего мальчика, действительно могла бы быть, то есть «тигр прыгнул на сетку», та «прогнулась», и хищник смог повредить палец ребёнку.

Адвокаты обращались в суд с ходатайством о том, чтобы тот назначил экспертизу – могло ли случится такое? Учитывая, что прутья решётки клетки на самом деле очень крепкие, и прогнуть их даже крупному хищнику невозможно. Однако суд почему-то отказал. Поэтому экспертиза была сделана по инициативе стороны защиты. Вывод – люфт клетки – максимум 2-3 миллиметра.

В таком случае, как, скажите, сетка могла прогнуться аж почти на полметра, дабы тигр сумел достать до мальчика, которого, как утверждала его мама, она держала, не вынося за так называемый «отжимной» барьер. Он, то есть барьер, расположен по всему периметру клеток с хищниками на расстоянии, повторюсь, полуметра.

Неподходящие свидетели?

Может ли тигр каким-то образом протиснуть зубы или лапу через клетку? Ну разве что в том случае, если обладает выдвижной челюстью или же может ужимать лапу раза в четыре-пять как минимум. Но это уже, как вы понимаете, из области фантастики, поскольку тигры в «Тайгане» не какие-нибудь инопланетные, а самые что ни на есть земные, «амурской» породы.

Но суд почему-то не учёл выводы экспертизы.

Как не учёл и показания свидетельницы, которая, кстати, сама пришла в суд, чтобы рассказать, что она видела. А видела она, по её словам, что мама держала ребёнка на полусогнутых руках вплотную к клетке. По словам адвоката Зубкова Валентины Кремлёвой, не учёл, потому что свидетельница работает на территории парка, а значит может быть заинтересованной в оправдательном приговоре. То есть, несмотря на то, что как свидетель женщина клялась говорить правду и только правду, суд априори «обвинил» её во лжи.

Показания же других свидетелей, а именно бабушки и дедушки мальчика, несмотря на то, что разнятся, судья полностью принимает на веру. Видимо, у этих свидетелей служители Фемиды заинтересованности не видит. А зря, пожалуй. Потому что если предположить, что виноват не Зубков, то на первый план выходит вопрос о виновности мамы ребёнка, которая подвергла его опасности, держа «на полусогнутых руках вплотную к барьеру».

Плюнуть на уникальность и поставить глухие барьеры.

Так кто виноват в случившемся? Ну, и ребёнка, и тигра точно отбрасываем – они вообще тут, пожалуй, заложники ситуации.

Виноват Зубков? Пожалуй, да. В том, что, к примеру, не сделал «отжимные» барьеры как минимум на расстоянии метра от клетки, если не больше. В том, что искренне надеется на то, что посетители будут вести себя адекватно. Но ни «искренность», ни «надежда» не регулируются законодательством и не входят в категорию судебных понятий. Конечно, он мог бы вообще поместить всех зверей за глухую стену из стекла, чтобы таких происшествий не было. Правда, тогда бы потерялась как раз уникальность парка, но кого это волнует? Разве что тех людей, которые порой чёрт знает откуда едут в Белогорск, чтобы побывать в «Тайгане». А таких, кстати, очень и очень много.

А может, так и надо было сделать? В смысле плюнуть на какую-то там уникальность, поставить сколько-то метровые барьеры и фиг бы с ним, с общением людей с животными. Потому что особенность нас, русских, полагаться на авось. Как-то мне рассказывал один знакомый, побывавший в Турции во время «наплыва» на тамошний пляж акул. Русских, говорил, сразу было видно. Если остальные туристы бросались врассыпную из воды, наши, наоборот, пёрлись поглубже с возгласами: «Где акула? Где?»

Так что, пожалуй, да, Зубков виновен. Нельзя у нас людям давать возможность общаться с дикой природой. Если же ты это делаешь на свой страх и риск, то можешь, как и Зубков, оказаться крайним. Пошли в горы и взяли с собой малолетнего ребёнка? В случае, не приведи Бог, схода лавины и пропажи или гибели из-за этого ребёнка, виновным может оказаться проводник, который предоставил «услугу», не отвечающую требованию безопасности. А то, что мама малыша, к примеру, в момент происшествия держала его на краю пропасти, дабы сделать удачное селфи, суд, возможно, тоже не примет во внимание.

Интересная находка.

Но скажите, какая адекватная мама будет совать ребёнка прямиком в опасное место?! Держать над пропастью, протягивать к клетке и т.д. Намеренно, я имею в виду. Вот вам пример – когда моему сыну был год с небольшим, он опрокинул на себя кипяток, когда я отвернулась буквально на несколько секунд. По логике вышеупомянутого суда я должна была подать в суд на производителя чайника? Да, наверное, так и надо было сделать – а я, идиотка, себя всю извела.

Ну вот, обещала без эмоций… а как тут удержишься? Так что давайте-ка я предоставлю слово специалистам – как в области ветеринарии, так и политики, которой от дела Зубкова в очередной раз разит, как от средневекового француза духами. А также родственникам. И тут всплывают очень интересные подробности…

- Вчера, принимая руководство над парком «Тайган», в сейфе мужа я нашла долговую расписку на 30 тысяч долларов от имени судьи, который судил Олега, - говорит Оксана Зубкова. – К тому же администратор гостиницы сказала мне о том, что, оказывается, муж иногда давал ей распоряжение поселить в наш самый лучший номер этого самого судью со спутницей. Выслать скан или фотографию расписки не могу, потому что там паспортные данные как самого заёмщика, так и его матери. Но найденный документ у меня вызывает множество вопросов. И в первую очередь – почему, если судья был действительно должен Олегу, он не взял самоотвод? Адвокаты наши, впрочем, тоже недоумевают. Так что с понедельника мы начнём действовать и писать во все инстанции. Апелляцию мы, разумеется, тоже готовим.

«К Зубкову суд в Крыму неравнодушен давно».

- Это далеко не первый случай, когда людей арестовывали прямо в зале суда, хотя, вроде бы, не должны были, или же совсем не должны, - считает учёный Евгений Сатановский. – И сделать здесь, как правило, либо ничего не удаётся, либо удаётся, но сильно поздно. В данном случае можно с успехом сказать, что в поведении тигра, которому буквально ткнули ребёнка в морду, поднеся его к самой решётке, виноват Зубков. А можно сказать, что виновен губернатор Крыма. Или Мишустин. Или вообще Путин: «кошка бросила котят – это Путин виноват». Но к Зубкову суд в Крыму неравнодушен давно, и это хорошо известно ещё с тех времен, когда прокурором там была Поклонская. Казалось, что достаточно тяжёлые отношения с местными властями Зубкова, владельца лучшего на сегодняшний день сафари-парка не только в России, но и в мире, урегулированы… Это же не только я в своё время вмешивался, но и Эдгард Запашный, и даже правительство в лице ряда министерств. Есть ли мысль «отжать» сафари-парк у его владельца? Почему бы и нет? Даже я знаю пару человек, которые были бы не против этого из числа достаточно крупных фигур в Крыму. На сегодняшний день у нас любое направление – будь то медицина или образование, промышленность или сельское хозяйство – это источник зарабатывания денег. В данном случае, почему сафари-парк Зубкова должен отличаться от других?! И почему он должен приносить доход его обладателю, а не всем тем людям, которым он может приносить доход?! Это актив, хозяйствующий субъект. С другой стороны: когда мы смотрим на Крым в целом, то чего только не видим. И реликтовые можжевельниковые леса, которым под и за тысячу лет, вдруг внезапно делят на части и вырубают трехсот- и даже семисотлетние деревья. И розарии в ботаническом саду, которые внезапно начали превращаться в дачи еще с «украинских» времён, и много чего ещё. Почему, собственно говоря, туризм сегодня в таком состоянии, в каком он есть? Может ли Крым быть жемчужиной туристической отрасли мирового масштаба? Может. Но… не может. В данном же случае мы имеем то, что имеем… Но вернусь к Зубкову. Да, он человек с тяжелым характером. И, кстати, вполне себе нормальный русский националист, но это не мешает мне отдавать должное тому замечательному вкладу в развитие России, который он сделал.

«Возмущён до предела».

Ветеринар и общественный деятель, известный зоозащитник Карен Даллакян из Челябинска тоже возмущён решением Белогорского суда до предела. Точнее, до беспредела, ибо он считает, что в данном случае он самый, то есть беспредел, как раз и наблюдается.

- Потому что следственные действия, как мне кажется, были проведены с нарушениями, - говорит Карен. - Я считаю, что тут вина мамы ребенка. При том, что даже в свидетельских показаниях со стороны пострадавших было то, что дедушка ударил свою дочку за то, что она подсунула своего ребенка в клетку с тигром. Вчера видел эфир из «Тайгана» о том, что была найдена долговая расписка судьи. Это просто нарушение всех этических норм – в такой ситуации судья должен был взять самоотвод. В понедельник с моей стороны однозначно будет какое-то официальное заявление. В частности и о том, что такое решение суда в отношении Зубкова, по сути, сделало заложником директора любого зоопарка. Потому что есть у нас категория людей, которые хорошо умеют ходить по судам и зарабатывать деньги. Придут, подставят свои пальцы к клетке, а потом будут требовать возмещения ущерба. Но вернёмся к ситуации с Зубковым. Мне кажется, тут властям есть над чем работать. Да, в Крыму менталитет немного другой, но уже давно его руководству пора дать понять, что жить надо законами одной страны. Тем более с учётом нынешней ситуации. Вы не поверите, сколько у меня уже сообщений от неравнодушных людей. Кто-то вообще в разных городах собирается выходить на пикеты по защите Зубкова. Так что я считаю такое решение суда подставой, если не предательством – представьте себе, как это на руку недружественным странам, если люди будут выходить на пикеты с плакатами про Крым, который является камнем преткновения



P.S. Я уже размышляла о том, кто вообще выигрывает от решения Белогорского суда посадить Олега Зубкова, кроме, конечно, врагов предпринимателя, имеющихся в том числе и во властных структурах. И вроде даже всё разложила по полочкам. Только за проблемами и амбициями людей я напрочь забыла о животных, которые, пожалуй, больше всего страдают от подобного исхода. Ну посудите сами – у нас, у людей, есть суды разных инстанций, всевозможные ведомства, надзорные органы, наконец. Мы можем написать туда жалобы, претензии… Животных же пока ни писать, ни звонить никто не научил…

Сейчас, в летний период, в «саванне» немало львиц на сносях. В полудикой природе они вряд ли смогут сохранить потомство, которое, скорее всего, съедят другие львы. Кроме Олега Зубкова вряд ли найдется кто-то, осмелившийся заехать прямиком ко львам и забрать новорожденных котят. Конечно, как пояснила Оксана Зубкова, есть вариант усыпить львиц, которым вот-вот предстоит окот и перевезти их в вольеры, но снотворное может пагубно повлиять и на маму-кошку, и на её потомство. А если такое случится, то куда нужно будет жаловаться маме-львице? В какой суд?

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