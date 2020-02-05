//Общество 13+

5 февраля 2020, 23:10 [ «Аргументы Недели», Елена Говань ]

Герда; личный архив

Позавчера, 3 февраля создатель зоопарка «Сказка» и сафари-парка львов «Тайган», крымский предприниматель Олег Зубков, или как его еще называют, человек-лев, был арестован прямо в зале суда. Такое решение, учитывая, что процесс по делу об укушенной львом Ольге Соломиной подходил к логическому завершению, для всех оказался настоящим шоком. Многие, в том числе и адвокат Олега Зубкова считают, что изменение меры пресечения с подписки о невыезде на арест было незаконным. Главой региона подписано ходатайство об отмене ареста, но в любом случае - выпустят Зубкова или нет, Сергей Аксенов несет серьезные репутационные потери.

Телеграфный столб бьет машину только в порядке самозащиты

Формально судья, Татьяна Балема, которая вынесла решение арестовать Зубкова прямо в зале суда, может быть, и права. 20 января, когда состоялось очередное слушание по делу об укушенной львом Ольге Соломиной, ответчик, то есть Олег Зубков, не явился в суд. Тому есть несколько причин.

Во-первых, его адвокат находился в это время на больничном, о чем заранее уведомил суд.

Во-вторых, за последние два года Зубков посетил уже 581 заседание, в основном по совершенно абсурдным обвинениям. Иногда в день ему нужно было побывать на пяти-семи судебных слушаниях, причем в разных точках Крыма. То есть он не успевал туда просто физически.

В-третьих, Олег Алексеевич 20 января был в Москве на встречах с людьми, которые, как ему казалось, могли бы помочь спасти его парки. Не знаю, может крымские власти, а также судебный корпус ожидали, что Зубков смиренно будет сидеть и смотреть, как сдыхают от голода его львы, но уж это точно не про Олега. Поскольку еще в декабре парк «Тайган» был закрыт по решению суда на 30 дней, а потом еще на 30, а входная плата и сопутствующие услуги – это, по сути, единственный доход предпринимателя, Зубков стал «скармливать» животным и птицам тот небольшой «жировой запас», который ему удалось накопить в прежние годы. Естественно, долго это продолжаться не может, поэтому крымский предприниматель обратился за помощью в федеральный центр. Все закономерно, ведь, как известно, телеграфный столб бьет машину только в порядке самозащиты.

К тому же, давайте вспомним уголовные дела прошлых лет, причем на самом высоком уровне. К примеру, Сердюкова и Васильеву. Последняя, кстати, будучи под домашним арестом, ездила в магазины и покупала себе платья за бог знает какие суммы, записывала клипы и «писала» какие-то картины. Что же касается первого, то бишь Сердюкова, то нельзя. О святом. Мужик и по сей день трудится на благо страны в поте лица. Приходит на ум также «мадам лизинг», то бишь Елена Скрынник. Вывела при попустительстве (а может быть и помощи) тогдашнего министра сельского хозяйства миллиарды, и свалила за границу. Ну а почему бы нет? У нас судебная система к таким мадамам вполне лояльно относится. Да сколько их, этих примеров?! Вагон и маленькая тележка.

Лев нападать не планировал

Но прежде чем выдвигать версии о том, кому может быть выгоден арест Зубкова, совершим небольшой экскурс в историю, а именно в 2018 год, когда, собственно, и была укушена львом туристка Ольга Соломина. Свидетели подтвердили, что дама была подшофе, когда лев схватил ее за руку и потащил. Кроме того, она не соблюдала технику безопасности, о которой рассказывает Олег Зубков всем туристам, отправляющимся ко львам, и пыталась потискать то одного, то другого льва. Некоторые эксперты даже считают, что духи Ольги были с феромонами, а поскольку «человеческие» и «львиные» схожи между собой, лев просто начал заигрывать с туристкой.

Карен Даллакян, известный ветеринар и зоозащитник из Челябинска, неоднократно бывавший в «Тайгане» говорит, что, скорее всего, причиной укуса стали резкие движения Ольги.

Бывает и такое

Личный архив

- Безусловно, лев не нападал с целью заполучить обед в виде Ольги Соломиной, в противном случае от нее просто ничего бы не осталось, - говорит Карен. – Даже нападение собаки, которая гораздо меньше, не каждый сможет остановить, а уж что говорить о крупном хищнике. Был случай в Оренбургском зоопарке, когда из клетки попытались выкрасть тигренка. Тигрица, охраняя его, через клетку схватила неудавшегося похитителя за руку. Она порвала ему плечо и сломала кость, поэтому если есть нападение как таковое, оно всегда сопровождается переломом. Заметьте, такие повреждения тигрица нанесла даже через прутья клетки! Поэтому я не считаю, что со стороны льва была именно попытка напасть. Я лично общался со львами в «Тайгане». Более того, делал им уколы, когда требовалась вакцинация. Поэтому могу с определенной долей уверенности сказать, что скорее всего, льва спровоцировали резкие движения. Возможно, лев сначала просто схватил руку, а Ольга попыталась ее вырвать, и лев инстинктивно сжал ее крепче. Плюс запах алкоголя, который исходил от туристки – он не нравится хищникам.

Примерно такие же показания давали на суде и известные дрессировщики – Мстислав Запашный и Владислав Гончаров, которые были приглашены в качестве экспертов на заседание. В принципе, всем понятно, что львы – не домашние кошки, и если уж вы отправились к ним, даже в сопровождение Олега Зубкова, который как никто понимает психологию этих огромных кошек, то все-таки стоит соблюдать правила безопасности, а также слушать Зубкова беспрекословно. Да, прогулка ко львам – это определенный риск. Но рискуют и те, кто прыгает с тарзанки, гуляет по африканским лесам и даже катается на аттракционах. Ну вот представьте себе – вы решили покорить Эверест. Взяли опытного гида, который говорит вам как и что делать. Но внезапно вам приходит в голову сделать селфи над какой-нибудь пропастью, или сплясать сарабанду на утесе, подражая горным баранам, держащимся не пойми на чем. Вы исполняете задуманное и срываетесь в пропасть. Скажите, кто будет при этом виноват? Вы или гид? По-моему, ответ очевиден.

Моя рука в пасти у льва

Личный архив

Я, например, тоже согласна с Кареном. Попросту потому, что однажды моя рука тоже однажды оказалась аккурат в пасти у львицы Герды. Ничего, подержала и отпустила. Хотя, конечно, было страшно. Чуть-чуть, ведь со мной рядом был Зубков, который координировал мои движения и предвосхищал реакцию хищницы. Между прочим, я тоже не вышла после общения с хищниками без повреждений. Та же Герда, играясь, довольно сильно оцарапала мне ногу. А маленький львенок, решив опробовать на мне свои зубы, прокусил ладонь. Только у меня даже в мыслях не было жаловаться куда-либо по проводу повреждений. Потому, что я, во-первых, туда сознательно шла, а во-вторых, знаю, что все животные привиты.

Карен в нашем разговоре с ним озвучил еще одну проблему, которая возникла при аресте Олега Зубкова. Дело в том, что сейчас у львиц идет окот. А раз они в условиях сафари, то никто, кроме Зубкова не может зайти туда и забрать котят. Так что, вероятнее всего, новорожденные погибнут, их попросту съедят другие львы.

Аллен Даллес в действии?

Кстати, некоторые наши эксперты считают, что Ольга Соломина сама пошла на эту сознательную провокацию, облившись духами с феромонами. Причина якобы в том, что она возглавляет один из ротари клубов.

К сведению: ротари клубы являются одним из инструментов по переориентации российской элиты с патриотического полюса на прозападный, по формированию нового мирового порядка, переформатированию всего геополитического пространства. С его помощью практически стираются границы между государствами, т.к. структура организации никак не зависит от них. Представители бизнес-элиты, государственные служащие, деятели культуры и т.д., входящие в подобные организации, как ротари клуб, по сути, являются пятой колонной, разрушающей нашу страну, ее государственность изнутри. Членами клуба становятся те, кто в какой-то степени может влиять (деньгами или знакомством, должностью) на общественные и политические процессы стран, где обосновываются клубы. Ротари клуб «Вятка», руководителем которого является та самая покушенная дама Ольга Соломина, был создан в августе 1994 года и стал шестым российским клубом на европейской части страны. Несмотря на свою малочисленность, клуб Вятка остается одним из самых активных в Крыму.

Отсюда следует первая версия того, кто и зачем поспособствовал аресту Олега Зубкова. То есть эти самые ротари клубы. Что они получают? Во-первых, пиар и хайп – мол, вот, Крым присоединили к России, а там происходят всяческие непотребства. Но эта версия разбивается об один железобетонный аргумент: на последнем заседании суда по делу об укусе и прокурор, и Ольга Соломина с ее адвокатами почти признали свое поражение и обратились к адвокату Зубкова Арману Петросяну с просьбой о соглашении – мол, мы понимаем, что Зубков не виноват, но давайте как-то оформим наши отношения, и вы немного компенсируете наши затраты по судам. Собственно, процесс на тот момент был уже почти завершен, оставалось допросить какого-то не слишком значимого свидетеля, когда как гром среди ясного неба судья после ухода в совещательную комнату постановила арестовать Зубкова. Ну а раз Ольга Соломина практически отказалась от своих претензий, то вряд ли дело в каких-то там ротари клубах.

Позиция силы

Вторая версия заключается в том, что, несмотря на обещания Аксенова Зубкову о том, что его бизнес не будут кошмарить, как наблюдалось в последние несколько лет, глава региона решил провести «показательные выступления», ну или демонстрацию силы. То бишь, посадить зарвавшегося предпринимателя для острастки. Этой версии придерживается и Любовь Лоскутова, заместитель председателя антикоррупционной комиссии, а также знаменитый российский ученый, востоковед, экономист и общественный деятель Евгений Сатановский.

И вновь чуть-чуть истории. Общение Сатановского с Зубковым началось во время крымского блэкаута. Четыре года назад Сатановский узнал о том, что в крымских «Тайгане» и «Сказке» замерзают тигрята.

- Не зная ни о Зубкове, ни о его парках, я попросил помочь. Заместитель министра МЧС поставил туда генератор, - говорит Евгений Сатановский. – Но почти сразу после этого генератор изъяли, объявив, что он якобы похищен у государства. Был большой скандал. Генератор удалось вернуть, тогда в эту ситуацию вмешалось правительство РФ на самом высоком уровне. Спасли всех тигрят, кроме одного. Именно после этого я стал наблюдать за проблемами парков и понял, что Зубков стал объектом настоящего преследования. Это и варварская акция по усыплению обезьян, и сожжение свиней на ферме (удивительно, что нигде очага африканской чумы свиней не было выявлено, только у Зубкова). Абсурдные обвинения можно продолжать до бесконечности.

По поводу ареста предпринимателя, Сатановский считает, что «тема это больше чем печальная».

- На сегодняшний день у нас есть понятная ситуация, считает Евгений Янович. – Очередной судебный процесс привел к тому, что Зубкова арестовали. Видимо, он страшный убийца, наркоторговец, террорист. Что еще может служить причиной такого запрета? Разве что причиной является то, чтобы Зубков не пересекался с влиятельными людьми, обличенными властью, которые могут повлиять на сложившуюся ситуацию. Почему это произошло? Кто знает… Может быть, кому-то действительно понадобились эти 50 гектаров земли, на которых находится «Тайган»?! Но я думаю, что просто здесь нашла коса на камень. Знаете, как в старом анекдоте, когда человек спрашивает господа: «Ну почему ты меня все время наказываешь? Я вроде все делаю как надо». А ответ: «Ну не нравишься ты мне». И тут ничего не сделаешь, потому что если руководство любого субъекта федерации решит, что данный бизнесмен не должен работать на его территории, он обязательно этого добьется.

Что же касается действий судьи, вынесшей решение об аресте Зубкова, то Сатановский считает, что скандал, перешедший в арест, был очень глупой идеей.

- Здесь нужно быть идиотами – и тем, кто решал, и тем, кто исполнял, - считает Евгений Янович. – В данном случае судья, может быть, думает, что ей даны все права, поэтому она может оправдать свои действия формальностью. Но в этом случае формальные оправдания судье не помогут, потому что она нанесла Крыму колоссальный ущерб.

Что говорит в пользу это версии? По крайней мере, три момента. Во-первых, Аксенов в этой ситуации выступает как спаситель Зубкова, а потому как только Олег Алексеевич выйдет из заточения, ему попробуй только заикнись в сторону Аксенова – у того железный аргумент: «Я же тебя спасал, не жалея сил, а ты тут на меня «бучу» гонишь». Во-вторых, Зубкову показано, как может развиваться ситуация (а может быть и гораздо хуже). В-третьих, Аксенов получает несколько присмиревшего Зубкова. То есть глава региона на выходе практически давится шоколадом. Если бы не одно но… Таким раскладом он, образно выражаясь, плюет сам себе в суп. Или, как говорит Сатановский, по примеру восточных политиков «выстреливает сам себе в ногу».

- Понимаете, не все должно быть подчинено губернатору, и диктатура не всегда уместна, даже если глава региона авторитетный человек, - пояснил Евгений Янович. – Арест Зубкова – вещь совершенно беспрецедентная. Конечно, его адвокаты будут решение обжаловать (что уже сделано, - прим.ред.). Но само решение судьи ставит под вопрос уже то, как именно осуществляется судебная практика в Крыму. И если она осуществляется как в 90-е годы после распада СССР, то это весьма печально. Это ставит очень серьезные кадровые вопросы относительно компетентности не только местных властей, но и местного судейского корпуса. Судья, внесшая решение об аресте Зубкова, сделала такой негатив Крыму и крымскому бизнесу, который Киев за все последние годы сделать не смог.

А был ли третий?

Мы чуть позже вернемся к ущербу, который, по мнению Евгения Сатановского, нанесла всему Крыму судья Татьяна Балема, а пока озвучим третью версию произошедших событий. Она заключается в том, что в дело Олега Зубкова вмешалась какая-то третья сила, которая обладает очень мощным ресурсом, раз уж может «советовать» судье, как ей поступить. То есть, Зубков является в некотором роде сакральной жертвой, которую просто отдали на растерзание, дабы соблюсти какие-то свои интересы.

Так думают и адвокат Олега Зубкова Арман Петросян, и Карен Даллакян, и Борис Лурье, который представляет в Крыму известного политолога Николая Платошкина.

- В шоке все, - говорит Борис Григорьевич. – Крым сейчас бурлит: крымчане очень любят парки Зубкова и его самого, потому то он труженик и сумел создать уникальный парк, единственный даже не в России и Европе, а во всем мире. Он не только сам заходил ко львам, но приглашал туда и других людей. Потому что добился, чтобы хищные животные были лояльны к людям. Думаю, что за этим точно не Аксенов стоит, потому что ему это невыгодно. Эта ситуация, напротив, может показать его политическую несостоятельность. Потому что если ситуация не решится в ближайшие день-два, Аксенов как политик просто не станет существовать, учитывая, что он дал Зубкову при личной встрече «зеленый свет» по всем его проектам. Может быть, в федеральном центре решили, что договоренности Аксенова с Зубковым преждевременное решение, а потому звонком в суд решили таким образом показать, кто здесь главный? Или все-таки вмешалась какая-то третья сила, очень мощная, раз может диктовать судьям, как поступать. В любом случае, кто бы за этим не стоял, мы уже вынесли эту проблему на общероссийский уровень, сегодня Николай Платошкин говорит о том, что уже подключены юридические службы фракции КПРФ к решению проблемы. Если же ситуация не сдвинется с мертвой точки, то есть Зубкова не выпустят, то представитель фракции готов подавать заявление о проведении митингов в поддержку Зубкова и его парков.

Но в любом случае, кто бы ни стоял за арестом Зубкова, репутационные, или если хотите, имиджевые потери, несет в этом случае именно глава региона Сергей Аксенов. Почему? Об этом нам рассказал Евгений Сатановский. По поводу неведомой «третьей силы» он юморит: «интересно, кто бы это мог быть? Президент США Трамп?

- Сейчас вопрос стал не о том, быть или не быть Зубкову с его парками, а о бизнесе в Крыму как таковом, говорит Евгений Янович. – Является ли Крым благожелательной территорией для развития бизнеса или нет? Или это абсолютно феодальная территория? Потому что если недавно главу Чувашии уволили за несколько моментов, в том числе и за подпрыгивание силовика за ключами от пожарной машины, то в Крыму ситуация гораздо хуже. И я не уверен, что федеральным руководством ситуация в Крыму будет оценена с позитивом.

Во-первых, потому, что оно в курсе всех событий.

Во-вторых, за Крымом с интересом следят.

В-третьих, руководство страны не слишком заинтересовано в тех безобразиях, которые на местном уровне, наверное, расцениваются как правильные пчелы, которые несут правильный мед.

В итоге мы приходим к кадровому вопросу. Причем кадры нужно менять все, и желательно не играть в демократию, а присылать их со стороны, дабы не было никаких «местных» интересов.

P.S. На данный момент известно, что адвокатами Зубкова подана апелляция в верховный суд, а также ходатайство об, извините за тавтологию, ходатайства Сергея Аксенова об изменении меры пресечения. Слухи о том, что Зубкова посадили в камеру с матерыми уголовниками, не подтверждены. Олег Зубков, по мнению его адвоката и уполномоченной по правам человека в Крыму Ларисы Опанасюк, чувствует себя удовлетворительно. Никакой голодовки он не объявлял, просто соблюдает пост.