О хищниках, «запасных» детях и слепой Фемиде: взгляд чайника

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 июля 2022, 16:32 Елена Головань, корреспондент

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня чайника, то бишь меня, занесло в очередную отрасль – на этот раз в судебную. Понятно, что в СМИ ругать суды не слишком-то принято, но чайник на то и чайник, чтобы давать советы всем, кому ни попадя, в том числе и служителям Фемиды. Хотя, это, наверное, даже не советы, а так – размышления вслух.

А навеяла эти размышления новость о том, что суд решил посадить на два с лишним года Олега Зубкова, крымского предпринимателя, создателя зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган». Сафари, кстати, не потому, что там на львов с ружьями охотятся – упаси Бог, такого бы сама прибила, особо не раздумывая – а потому, что львы там бродят по «саванне» площадью в 23 гектара, а до недавнего времени хозяин парка даже водил к ним посетителей. Правда, после принятия закона об ответственном отношении к животным услугу прикрыли – очень жаль, потому что как мне кажется, львы нисколько не страдали от присутствия людей – но речь сейчас не об этом.

Я, например, познакомилась с Олегом Зубковым в рамках пресс-тура в его парки. И просто влюбилась в них. Потому что нигде не видела ни такой красоты, ни такого удивительного понимания животных. Смело шла ко львам, несмотря на то, что когда туда ехали, муж строго-настрого запретил мне туда заходить – сказал, что буду смотреть со стороны и точка. Но приехав туда и пообщавшись с Зубковым, он, то бишь муж, поехал ко львам вместе со мной.

Если не брать «саванну», то парк «Тайган» в целом – почти обычный зоопарк. С той лишь разницей, что посетителям разрешают кормить животных. «Мирных» - прямо с рук. Ну а для кормления хищников приспособлены специальные трубы, через которые можно «отправить» пищу чуть ли не в рот тигру, медведю, леопарду и даже обезьянам – да-да, сии человекообразные те ещё безобразники и навредить человеку могут почище самого лютого зверя.

На входе в парк мы проходили ознакомление с правилами посещения, нам выдавали соответствующую памятку, да и в самом парке чуть ли не на каждом шагу висят таблички с предупреждениями. Да и сам понимаешь, что с дикими животными шутки плохи.

Однако ещё в первый наш приезд в «Тайган» довелось наблюдать такую картину: папа поставил трёх-четырёхлетнего пацана на парапет, установленный по периметру клетки тигра. Мальчишка поначалу пытался засунуть пальчик в ячейку клетки, но после внушительного рыка… нет, скорее, предупреждающего рычания хищника – от рыка наверное всех рядом стоящих сдуло бы – пацан руку одёрнул и захныкал. Он каким-то внутренним чутьём понял, что хочет «сказать» ему большая кошка. Думаете, папа снял мальчика с парапета?! Нет. Убеждал не бояться и даже стыдил – мол, трус у меня растёт. Мы с мужем были в шоке от увиденного – подумалось, неужели у людей «запасные» дети есть, что они так поступают. К счастью, вмешалась мама. Причём не потому, что была не согласна с папой в вопросе воспитания мужества у сына, а потому что ей срочно приспичило посмотреть на кого-то в рядом стоящей клетке, куда посетители показывали пальцем и хохотали.

А мне в тот момент искренне хотелось, чтобы папа мальчика сунул в клетку к хищникам свою бестолковую голову – если бы, конечно, небольшие ячейки сетки позволяли это. Ей-Богу, одним дураком меньше бы стало.

Тогда мой муж посоветовал Олегу Зубкову установить камеры хотя бы возле клеток с хищниками, даже объяснил как. Он знает, он у меня спец по охранке и видеонаблюдению. К сожалению, Олег Алексеевич не внял совету.

А потом случилось то, что случилось. В этот раз на месте того папы была мама. Другого ребёнка, тоже совсем маленького, которому хищник откусил пальчик. То, что мама поставила ребёнка на парапет, у меня лично сомнений не вызывает. Потому что конструкция сооружения такова, что сам ребёнок ну никак не мог дотянуться рукой до сетки. Там даже я бы не дотянулась. Разве что муж, в котором почти два метра роста. При этом мама тоже была ознакомлена на входе с правилами посещения зоопарка. Только видеодоказательств нет – поди, попробуй, докажи, как было на самом деле.

В общем, так или иначе получил увечье ребёнок, которого жаль до слёз, в отличие, если честно, от его «заботливой» матери. Вчера суд присудил Олегу Зубкову два года и три месяца тюрьмы плюс чуть больше 600 тысяч рублей в пользу матери ребёнка и четверть миллиона в виде штрафа. Предпринимателя арестовали прямо в зале суда.

Если честно, подобное решение вызывает, мягко скажем, недоумение. Ведь суды, как и другие органы власти, созданы для того, чтобы, скажем так, улучшать ситуацию в обществе. Чтобы убийцы не разгуливали на свободе, высматривая очередных жертв. А воры не лишали людей того, что нажито непосильным трудом. Чтобы коррупционеры, аккуратно упакованные за решётку, думали о смысле жизни. Ну и так далее – думаю, посыл понятен.

Кто же в итоге выиграл от решения Белогорского суда, устроившего показательную порку, постановив взять под арест Олега Зубкова?

Администрация района и вообще полуострова? Ой ли? Без Олега Алексеевича, боюсь, парки просто придут в запустение и Крым потеряет две изюминки, из-за которых многие, кстати, туда и ездили.

Те, кто сегодня хочет вообще наказать всё зубковское семейство из-за аварии, в которой, скорее всего, виновен любитель погонять на своём авто Зубков-младший? Но в данном случае можно сказать, что не сын за отца, а отец за сына не ответчик. Ярослав взрослый человек и должен сам отвечать за свои поступки.

Сам Олег Зубков? Ну типа, пока будет сидеть, подумает о том, как поступать не следует? Бред сивой кобылы.

Пострадавший ребёнок? Да ладно? Если бы судей так беспокоила его судьба, они бы лучше вместо тюрьмы впаяли предпринимателю куда бОльший моральный ущерб. На который действительно можно было бы вылечить малыша.

Тогда кто выигрывает от такого поворота? Ну разве что недруги Зубкова, которых, как известно, у него пруд пруди. Да, защитников гораздо больше, но, увы, первые имеют куда большие полномочия. В том числе и во властных структурах.

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