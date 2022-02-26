Ситуация на Украине: взгляд чайника

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 февраля 2022, 18:14 Елена Головань, корреспондент

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Я не политик. И уж тем более не военный – папа мой, правда, лётчик, побывавший в Афганистане, но, к сожалению, с цветом глаз и формой носа к детям не переходят знания основ военной тактики, стратегии, фортификации и прочих премудростей. Только вот, как и многие россияне, я не могу оставаться в стороне от происходящего сегодня в братской Украине, и по этому поводу есть несколько соображений. Как там называют начинающих водителей? Чайники? Ну вот, исходя из того, что я чайник и в политике, и в военном деле, продолжу…



Так уж получилось, что в последнее время я много пишу о Великой Отечественной войне. Готовлю к публикации книгу о героях, которая, я надеюсь, выйдет уже совсем скоро. Что-то пишу о тех, кого уже с нами нет. Какие-то материалы выходят в форме интервью с участниками войны, которые, к счастью, пока живы. И практически с каждым из них мы говорим о ситуации на постсоветском пространстве. Мои герои сетуют – как же так, раньше в окопах не рядились, кто из них кто – русский, чеченец, армянин или латыш – а сегодня бывшие братские народы друг друга ненавидят.



Это боль – давящая, щемящая, постоянная…



Я эмпат, а потому практически физически ощущаю боль моих собеседников. И могу вас уверить, что это не просто обида. Это боль – давящая, щемящая, постоянная… Ну как они, к примеру, не будут переживать за того украинского хлопца, с которым они вместе брали «языка» и ходили в разведку, видя, как он не может выйти в Киеве на улицу в День Победы в орденах?! Потому что того хлопца, а теперь уже седого деда, нацисты могут облить зелёнкой, оскорбить и даже убить! Как не получить удар вместе с памятником их командира, который сносят в бывших когда-то союзных республиках? Как не опешить – и это ещё мягко сказано – при известии о том, что школу где-нибудь в Киеве, назвали именем убийцы-бандеровца? И это когда ты видел, как зверствовали эти самые бандеровцы – сжигали людей, насиловали женщин, издевались над детьми…



Но давайте к сегодняшнему дню. Я живу в России. У меня к президенту и правительству много вопросов. Прямо очень много – о разваленных донельзя образовании и медицине, когда-то считавшихся лучшими в мире… О стариках, которые просят милостыню, потому что не могут существовать на пенсию. О миллиардерах, которые жируют, в то время как многодетные семьи не могут лишний раз купить мяса. О «золотых парашютах», о коррупции… ну, в общем, много о чём есть спросить. Если бы, конечно, представилась такая возможность.



Нельзя давать обезьяне гранату, нельзя…



Но несколько дней назад я поняла, что горжусь своим президентом. Когда узнала о начавшейся военной спецоперации в Украине. Не потому, что я так воинственно настроена. Просто назрело. Президент Украины Зеленский настолько перегнул палку, заявив о том, что собирается собрать атомную бомбу, что уже действительно нужно было что-то решать. Ну, нельзя давать обезьяне гранату, нельзя.



Поначалу, он, мне даже, помню, нравился. Неплохой актёр, комик. Вроде неглупый человек, как мне казалось. Даже радовались, помню, с мужем, когда он победил на выборах в Украине – вот, мол, истинная демократия в действии.



А потом… Честно говоря, не знаю даже, на каком этапе, моё отношение изменилось. Несмотря на то, что мы ровесники с Зеленским, он мне больше стал напоминать маленького мальчика, к которому, тем не менее, ещё оставались какие-то тёплые чувства. Ну знаете, как ребёнок перед Новым годом: готовил с мамой стишок, а когда пришёл Дед Мороз, он стал на табуретку и спел матерную частушку. Ну забавно, он же ребёнок… А на следующий год запулил несчастному новогоднему «волшебнику» рогаткой в глаз. А потом… ну думаю, аналогия понятна.



Самая роковая ошибка Зеленского, как мне кажется, либо заигрывание, либо попустительство по отношению к украинским нацистам, которые с каждым днём всё больше и больше становились похожими на фашистов. Хотя он вообще со всеми всегда заигрывал, в том числе и с американцами, и с европейцами – актёр он всё-таки профессиональный. Ну а как не заигрывать, если «бабки» дуром прут. Даже сами европейцы признают, что ни одной дружественной стране они столько денег никогда не давали. Ну а то, что из твоей страны хотят сделать, по сути, отстойник, наполненный непонятно чьими войсками, а попутно ещё и нашпигованный всяческими химическими и прочими отходами, нашего актёра, видимо, не слишком интересовало.



Зато сколько о нём говорят повсюду! Какая там Австралия, Африка? Какие Канада и Швеция, Финляндия и Испания? Иногда кажется, что никаких стран и континентов нет, кроме Украины во главе с Зеленским – большая часть эфиров во многих странах посвящены Незалежной. Ну и, конечно, России, как антиподу, как злейшему врагу вообще всего в Мире.



Потому что всё плохое, что в нём, в этом мире происходит, делает Россия. И Путин. Снегом Италию завалило? Тектоническая плита сдвинулась, вызвав землетрясение? Изменился маршрут миграции синих китов? Одно племя в Африке перебило другое? Присмотритесь – вот тот абориген слева, расписанный под хохлому, с серьгой в ухе и набедренной повязке – это он самый и есть, Путин. Только замаскированный… На всякий случай, если вдруг обнаружится сокращение численности тушканчиков в Средней Азии – тоже к нашему президенту – это он их отстреливает, когда рыбалка надоедает.



Но вернусь к ситуации на Украине. Поначалу, хотя и ожидала такого развития событий, испугалась. Живу в Воронежской области, которая граничит с Незалежной. В случае – не приведи Бог – всеобщей мобилизации могут призвать моего мужа, сына, брата… Над головой бесконечно летают самолёты (военный аэродром «Балтимор» практически рядом с нами). А некоторые гудят так, что кажется, вот-вот свалятся на твой дом. Муж говорит, что это транспортники…



Конечно, всей семьёй прилипли к экранам. Изучаем все возможные сводки событий, которые только можно найти. Эпоха видео… Ролики показывают даже на заседании ООН. Только почему-то кадры используют многолетней давности, а также из других горячих точек. Правильно постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сказал американцам, что уж не им читать нам морали, учитывая, как и сколько раз они вторгались в другие страны с якобы миротворческими миссиями под надуманными предлогами.



Сколько автоматом в дому прибыло.



В Украине я вижу другое. Даже без комментариев журналистов. То, на что многие, может быть, не обращают внимания. Рядом с проходящей колонной российских танков совершенно спокойно стоят мирные жители, простые украинцы. Не с цветами и не с автоматами. Просто совершенно спокойно стоят на дороге.



Кстати, об автоматах. Их раздавали на Украине десятками тысяч. Просто так. Кому попало. Есть кадры, где оружие просто сваливают на улице – его разбирают все, кому не лень, а потом хвастаются в соцсетях, у кого сколько автоматов «в дому прибыло». Кто поручится, что эти автоматы потом не будут стрелять в надоевших соседей, неверных жён и просто «нелюбых» прохожих? Это, как мне кажется, очередное подтверждение того, что украинской власти совершенно «фиолетово», что будет с мирным населением.



Да ладно автоматы – в крупных городах, в том числе в Киеве, ВСУ ставят системы залпового огня прямо во дворах жилых домов! Зачем? Почему они не поставили их, к примеру, на подступах? Нет, установили в городе, в столице. Недавно кто-то, кажется Яков Кедми, израильский дипломат, сказал, что это обычная практика террористов, которая была апробирована в Афгане, Сирии, Ираке... Нужно установить системы так, чтобы при их разрушении противником пострадало как можно больше мирных жителей.



Значит, прикрытие? А как же это согласуется с тем, что власти Украины кричат о том, что чуть ли не жизнь готовы отдать за благополучие мирных граждан? Или власти Киева готовы пожертвовать своими обещаниями только ради того, чтобы выставить впоследствии Путина разрушителем? Учитывая, его, Путина, заявление о том, что Российская армия не воюет с мирными жителями на Украине…



«Велено» отобрать все итальянские награды у российских граждан».



Отдельный вопрос – санкции. Мы, по-моему, настолько привыкли жить под ними, что особенных эмоций об их прибавлении у нас нет. Коронавирус, в конце концов, страшнее. И кстати, о нём, о коронавирусе, немного. Точнее, о борьбе с ним. Помнится, ещё совсем недавно, когда Италия задыхалась от «короны», сам их президент радостно встречал нашу «гуманитарку» и врачей, которые прибыли, дабы помочь итальянским эскулапам… Сегодня Италия подключается к санкциям против нас. Более того, «велено» отобрать все итальянские награды у российских граждан. Что, даже гуманитарные будете отнимать? А следующий раз без чужой помощи обойдетесь в лихую годину? Ну как же, они ведь как все – «Нет войне!». А кто, с кем, за что и почему воюет – узнали из своих же газет.



Байден грозит, что полностью прекратит дипломатические отношения. Макрон обещает Украине миллионы евро, но в то же время ведёт переговоры с Путиным. Израиль грозит с амвона – мол, что же вы, несчастные россияне, делаете. Пока, правда, помимо кар небесных, разрывом экономических связей не грозят – да, не дай Бог, без чеснока и картошки израильской останемся.



Радует, что не все к нам с санкциями… Сербия, Венгрия и даже Германия (наверное, не затёрся в памяти поход на Россию в 40-х годах) пока либо воздерживаются, либо вовсе отказываются от… ну, кто от чего, кто от санкций, кто от поставки оружия на Украину. Ну, в общем, пока какую-то совесть имеют.



Страшная кара – нас отлучили от «Евровидения».



Чуть не забыла – нас настигла ещё одна страшная санкция, ага. Прямо наистрашнейшая. Нас отлучили от «Евровидения». Анафема продлится, по крайней мере, год. Честно говоря, я не понимаю, зачем мы вообще там выступаем последние несколько лет, учитывая, что результаты конкурса полностью зависят от политических дрязг и биржевого курса. Посылать талантливых – зачем сыпать бисер перед свиньями? Отстой, ну или фриков отправлять – такого контента на «Евровидении» и без нас достаточно.



От чего там ещё нас огородили? От каких-то там советов Европы или союзов – честно говоря, даже поленилась залезть в Интернет, чтобы уточнить. Значит, сэкономим как минимум 32 миллиона евро, которые мы ежегодно платили в какой-то один из этих союзов, собраний или чего-то там ещё. На эти деньги можно, к примеру, тысячи детей вылечить. Или пенсионерам жизнь облегчить. Или инвалидам помочь с реабилитацией. Очень многим, короче…



Не могу не отметить и вовсе страшнейшую кару, которая ждёт россиян благодаря санкциям – целый список миллиардеров вызвал «недовольство» США и Европы. Как узнала, что, к примеру, братья Роттенберги или Абрамович, который теперь не может жить в Великобритании, подверглись страшным санкциям – так сразу стала реветь в три ручья. За что нам такое наказание? Чем заслужили?



Заблокируйте им всё, что есть.



Нет, ну правда, читатели, вас каким-то образом коснулись ограничения, накладываемые на тех же Роттенбергов? Нет? Ну и меня нет. Нам на их золотых унитазах с «брульянтами» сиживать не приходилось, да и, надеюсь, не придётся. Закроют за границей какие-то их счета – нам-то что с этого?! Я, например, даже внесение Путина и Лаврова в санкционный список считаю положительным моментом. Для нас, рядовых россиян. Заграничные господа, просьба: заблокируйте им там всё, что только можно, пожалуйста, если оно там, конечно, есть. Тогда точно не свинтят куда-нибудь, а будут здесь, в стране работать. И впоследствии отвечать за всё то, что наработали.



Ещё немного о санкциях, если позволите… Сейчас нам грозят, что перестанут поставлять нам самолёты. Более того, как говорят, у нас многие летательные средства в лизинге, а значит, их могут отозвать, и мы останемся без самолётов. Но наверное, есть договоры, которые прописывают сроки отказа. Во-вторых, попробуйте их у нас отобрать теперь, когда мы закусили удила. К тому же, это замечательный повод возродить нашу промышленность, которая сейчас находится при последнем издыхании.



Поясню на примере. Еще вначале я сказала, что я из Воронежа. Так вот, у нас есть ВАСО – это там, где самолёты делают. Сейчас вроде прикрыто, потому что один из самолётов упал, но не буду вдаваться в подробности. Но дело даже не в этом. Помню, как-то один из авиационных спецов рассказал мне о том, почему ВАСО не функционирует нормально.



«В советские времена у главного было два-три зама, - говорил он мне. – Мы выпускали семь-восемь самолётов в год. Сейчас заместителей… семь-восемь, а самолётов в лучшем случае, выпускаем два». И количество лётчико-испыталетей значительно снизилось. Как показывает практика, и те падают, увы…



Затронул «мир во всём мире».



Ну вот, снова отвлеклась от спецоперации в Украине. Мне кажется, настолько оперативного реагирования не ожидал никто. В том числе и мы, россияне. Но как можно было отреагировать по-другому?! Снова аналогия: задиристый щенок, маленький, умильный, всеми силами старается вывести из себя, ну, к примеру, льва. То за нос дёрнет, то за ухо, то за усы… Лев недоволен, но пытается держаться – щенок же, маленький, глупый. Но вот лев поворачивается брюхом, и щенок дёргает… ну вы понимаете, за что. Удар лапой. Сильный. Надоел. До чёртиков. Щенок прячется за хозяина, вопя изо всех сил – обидели. Лев рычит не столько на щенка, сколько на его хозяев: «Ребята, ну вы о чём думали?» Ничего не напоминает?



В общем, мог ли Путин поступить по-другому? На мой, чайниковый взгляд, нет. Потому что Зеленский затронул не только те самые достоинства льва, о которых я говорила, но и пресловутый «мир во всём мире», который оказался под угрозой – ну нельзя Зеленскому давать возможность создавать атомное оружие. Нельзя!



Но давайте я уже подведу итоги. В общем и целом Путин показал то, что он стратегически мыслит, что он, как Верховный главнокомандующий войск России значит не просто что-то, а, скорее, ого-го что. И в военном деле он уже показал, что равных ему нет… ну, наверное, во всём мире, потому что не было ещё таких прецедентов. Только… Владимир Владимирович, было бы здорово, если бы вы свою энергию после подавления нацистов в Незалежной направили на Россию с таким же пылом – уничтожали коррупционеров и помогали мирному населению. В общем, если бы вы направляли столько же энергии на внутреннюю политику, сколько на внешнюю, было бы всеобщее благоденствие. Но в целом горжусь, ага!..

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