Тегеран-22: «Ось добра» начинается в Иране?

20 июля 2022, 15:43 Михаил Смиренский,

Нынешняя поездка Президента России в Тегеран, которую многие наблюдатели уже назвали «осью добра», в его графике – пятая по счету, но при этом она впервые считается официальным визитом в эту страну. До этого российский президент посещал Тегеран лишь по случаю каких-либо проводимых значимых многосторонних мероприятий.



В этот раз главной геополитической «вишенкой на торте» стали масштабные переговоры в Тегеране лидеров Ирана, Турции и России, впервые в подобном формате прошедшие пять лет назад в Астане. Запад и особенно – США, конечно, напряглись... Почему?



Не плюй в колодец…



Джо Байден конечно не знает основных смысловых русских поговорок. Он, похоже, не знает и американских афоризмов, если таковые там имеются. В противном случае не поставил бы все американские СМИ в труднейшее положение: пытаться позитивно осветить его недавний провальный визит на Ближний Восток на фоне нынешнего визита в Иран Владимира Путина. Впрочем, «золотые перья» западной журналистики особенно и не стараются: «что видим, о том и пишем», а пока сравнения поездки «спящего Джо» с нынешним визитом Владимира Путина явно не в пользу США.



Главный упор, например, Associated Press сделала на том, что на нейтральной территории Тегерана Владимир Путин сможет спокойно и обстоятельно обсудить с главой Турции Рэджепом Эрдоганом ряд важных совместных вопросов по Сирии или, например, о возможностях мирного решения ситуации на Украине, приверженцем чего Анкара является с самого первого дня конфликта (что и произошло – авт.). Безусловно, Белому дому спокойно спать мешает и то, что Турция, несмотря на постоянное давление, так и не стала вводить санкции против России, по сути зримо дав понять своим коллегам по НАТО, что Москва для нее по-прежнему стабильный партнер.



Безусловно, тревожило их и то, что «спорный» вопрос о якобы блокировании Россией вывоза украинского зерна, уже в беседах «тет-а-тет» получит четкое пояснение, что задержка этого процесса целиком лежит на Украине: та «на всякий случай» так обильно засыпала все свои морские фарватеры минами, что и сама сейчас не может вспомнить: где, когда и сколько? Обезвреживают водные пути, конечно, российские моряки. Так что Украина если что и может сделать в этой ситуации – так это лишь низко в пояс им поклониться…



Сравнивая поездку Байдена в Иерусалим и Эр-Рияд, Associated Press вынуждена подвести печальные итоги: «…Байден призвал Израиль и арабские страны дать отпор российскому, китайскому и иранскому влиянию… Это была трудная задача: Израиль поддерживает хорошие отношения с Путиным… Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты отказались качать больше нефти сверх плана, утвержденного их энергетическим альянсом с Москвой.»



Впрочем, несмотря на важность перечисленных тем, более всего Вашингтон волнует то, что совместный опыт двух подсанкционных государств – Ирана и России на личных переговорах поможет им выработать еще более действенное «антисанкционное противоядие» от нападок США. Например, еще резче уменьшить зависимость своих экономик от американского доллара, что сегодня Россия, кстати, и демонстрирует. А глава Центрального банка Ирана Али Салехабади уже заявил, что валютный рынок страны начал торговлю риалом/рублем между двумя странами. The New York Times, та и вовсе без всяких дипломатических полупоклонов прямым текстом бабахнула о том, что «…Официальные лица как в России, так и Иране заявляли в последние дни, что санкции сблизили их.» А иранский новостной блок Farory прямо заявил, что «….чем агрессивнее США будут вести борьбу с Ираном, тем ближе мы будем к России.» При этом Запад, конечно, помнит и про ядерную программу Ирана, которую задушить так и не удалось. М-да…



А ларчик просто открывался.



На итоговой пресс-конференции в Тегеране Владимир Путин ответил на многие вопросы. Например, Президент России еще раз пояснил, что существенное повышение цен на энергоносители – полностью «заслуга» Запада, который из-за патологического влечения ко всему нетрадиционному, решил внедрить подобные методы и в развитие энергетики: «Вот и в энергетике они решили пойти по нетрадиционному пути. Солнце, ветер. Но зима оказалась длинной, ветра не было. Вот и вся энергетика….» Точнее прогноза не придумать!



P.S.



Подводя промежуточный итог этому важнейшему визиту, приведем мысль Верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи, который призвал и Тегеран, и Москву «сохранять бдительность в отношении западного обмана», а также благословил «долгосрочное сотрудничество» между двумя странами. А российская компания «Газпром» в подтверждение сказанного уже подписала с иранской нефтяной компанией «NIOC» вполне историческую сделку на 40 миллиардов долларов! Если представить мировую геополитическую карту в виде шахматной доски, то российский ход «е2 на е4» очень похож на возможное в будущем объявление и мата западному пока королю.

