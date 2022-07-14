Экс-председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев: Я противник байденизации управления наукой

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14 июля 2022, 10:45 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Для тех, кто «в теме» писать что-то о Сибирском отделении РАН излишне. Они и так знают, что и при советской власти, и при только рожденной России вплоть до 2013 года, СО РАН было мощнейшей правой рукой всей фундаментальной отечественной науки.

Для «широкого круга» Сибирское отделение недавно прославилось дерзким поступком молодого генетика Анастасии Проскуриной, которая прямо в глаза Владимиру Путину рассказала, как его подчиненные вешают лапшу на уши. Нашлось место в СО РАН и "матерому криминалу". Аресты сибирских ученых по обвинению в разглашении гостайны стали рутиной.

В Москве сейчас не до Сибири, Москва готовится к выборам Президента Академии. Почему "за деревьями не видят леса?", "Какой Сибирью российская наука прирастать будет?", "Кому впору кресло главного ученого страны?". Одним словом "о главном" "АН" поговорили с многолетним руководителем СО РАН академиком и человеком Александром Асеевым.

- Александр Леонидович, пользуясь правом многолетнего знакомства, попрошу прямо ответить на прямой вопрос: "Кого Вы видите на посту Президента РАН и почему именно его?"

- То что скажу - это моё личное мнение, личная позиция, договорились? Пять лет назад, когда нынешнего Президента РАН Александра Сергеева выбирали на этот пост царил определенный оптимизм. Его научные заслуги в области физики лазеров предельно большой мощности, стремительная карьера и положительный опыт работы на посту директора одного из ведущих академических институтов - Институте прикладной физики РАН. Казалось этого должно хватить. Плюс независимость от столичной бюрократии, относительная молодость и поддержка предыдущего президента РАН академика Владимира Фортова, всеми уважаемого за его бескомпромиссное отношение к реформе РАН 2013 года.

К сожалению, по происшествии пяти лет можно достаточно уверенно говорить о несбывшихся надеждах основной части академического сообщества. Из основных задач РАН, стоящих перед РАН в настоящее время, как они представляются большей части академического сообщества - преобразование РАН в государственную академию наук; возвращение РАН полнокровной возможности вести фундаментальные и прикладные научные исследования при поэтапном возвращении академических институтов в состав РАН; пересмотр разделения академических институтов по категориям и, наконец, назревшее решение проблемы интеграции академических институтов и университетов.

Конечно, надо признать высокую компетенцию, высочайшую активность и энергию Александра Михайловича, проявленную им на посту президента РАН, но продвинуться по пути решения этих важнейших для РАН задач ему не удалось. Более того, как признали и сам Сергеев и его ближайшие коллеги нормальные рабочие контакты с правительственными структурами, структурами политической власти, с руководством ведущих государственных и частных корпораций практически отсутствуют.

Сейчас предельно ясно, что во главе РАН должен стать человек, максимально вхожий во властные и правительственные структуры и имеющий опыт работы при решении важнейших научно-технических проблем государственного значения. Это тем более важно в той ситуации, в которой оказалась страна с началом специальной войсковой ситуации на Украине. Вот почему специализированные и региональные отделения РАН голосуют в основном за академика Геннадия Красникова, который в качестве президента РАН, как представляется большинству членов РАН, в максимальной степени отвечает жестким требованиям нынешнего времени.

- Академик Асеев будет голосовать за товарища академика Красникова. Дружеская порука? А ведь ваше СО РАН выдвинуло другую кандидатуру.

- Да, у нас были одни учителя в науке. Но дружба позволяет лучше узнать и понять мотивировку поступков человека. А это только дополнительный плюс в пользу Геннадия Яковлевича.

Насчет выдвижения уважаемого Дмитрия Марковича. Все ясно понимают, что шансов у него маловато. Но зато он выпадает из списка претендентов в борьбе за пост руководителя СО РАН. Это, прямо говоря, интрига нынешнего начальника отделения Академии Пармона. Он будет переизбираться и конкуренты ему не нужны.

- Вот, кстати, странно. Не скажу, что при Вашем руководстве СО была тишь и гладь, один ваш отказ вообще общаться с тогдашним руководством ФАНО чего стоит. Но ныне при Пармоне скандал на скандале и скандалом погоняет! Что, кстати, с проектами развития институтов СО РАН?

- Избрание Пармона в 2017 году продавили руководитель ФАНО Котюков и его зам (он до сих в кресле замминистра) Медведев. При мне попытки приватизации мы смогли отбить, и отбить жестко. Сегодня можно и секрет открыть: у СО РАН в высших эшелонах был серьезный ангел-хранитель. И если мы не справлялись с "наездом", то я ехал к нему и он по спецсвязи матом буквально ставил на место практически любого чиновника.

Новый руководитель Пармон начал раздавать имущество без учета перспектив развития. Например, в ведение области передали подстанцию «Академическая-2», академгородок остался без резерва энергоресурсов, которые ранее были использованы для ввода в строй технопарка Новосибирского академгородка – «Академпарка». И когда в 2018 году были приняты решения о строительстве современного источника синхротронного излучения (СКИФ) и разработке программы развития Академгородок-2.0 оказалось, что мощностей уже нет. В результате проект СКИФ стал строиться в близлежащем наукограде Кольцово, который по специализации (вирусология и биотехнологии) отличается от знаменитого на весь мир Новосибирского академгородка с мультидисциплинарным и уникальным комплексом академических институтов, известных своими достижениями во всем мире.

Сейчас также можно говорить о полном коллапсе программы развития Академгородок-2.0, сердцем которой явились более 30-ти программ развития институтов СО РАН и которые так и не начаты, несмотря на имеющееся решение правительства. Реализуется только упомянутый проект СКИФ, выполняемый, в основном, Институтом ядерной физики им. Г.И.Будкера при участии Института катализа им Г.К.Борескова, а также масштабная программа развития Новосибирского государственного университета.

- Помнится один из членов правительства вообще назвал Сибирское отделение, которое всегда и плотно работало на ВПК, рудиментом холодной войны. Мол, пора разрушить рудимент. Сегодня мы имеем новую почти "горячую холодную войну" и разрушенное СО. Чудесно!

- Вы правы. В результате реформы РАН Сибирское отделение не только лишилось возможности распоряжения значительным по объему федеральным бюджетом, но и системы управления научными учреждениями и их имуществом на громадной территории от Урала до Дальнего Востока. Фактически была ликвидирована годами выстроенная система научных центров, многие из которых были преобразованы в бессмысленные конгломераты институтов разного профиля по признаку территориальной близости с громкими названиями Федеральных исследовательских центров.

Были приостановлены программы интеграционных исследований. Громадный удар был нанесен системе организации научных работ, особенно таким эффективным формам работы СО РАН, как конкурсы интеграционных проектов, которые составляли особую гордость СО РАН. Пострадала система взаимодействия академической науки с регионами, ведущими предприятиями отраслей, государственными и частными корпорациями, органами федеральной и региональной власти, крупнейшими университетами, система международного сотрудничества, научно-издательской деятельности, подготовки молодых научных кадров, система аспирантуры, подготовки экспедиций и полевых работ и т.д.

Вместо восстановления руководство Отделением занимается "охотой на ведьм" в отношении всех, несогласных с реформой в системе РАН. Не буду говорить о своем деле. "АН" об этом писали не раз, и не два. Спасибо вам! Но перечислю навскидку другие странные дела. Например, против руководства знаменитого Национального медицинского исследовательского центра им. Е.Н.Мешалкина в лице академика Караськова и член-корр. РАН Покушалова. Против дирекции старейшего Института горного дела во главе с молодым директором доктором наук Кондратенко, против директора Института лазерной физики СО РАН член-корр. РАН Тайченачева и известного всему миру крупного специалиста в области лазерной физики, научного руководителя ИЛФ академика Багаева. Апофеозом этой деятельности является предъявление обвинения в госизмене с последующим арестом и этапированием в Москву докторов наук Колкера и Маслова, что закончилось трагической кончиной тяжелобольного онкологией Колкера.

При полном бездействии руководства СО РАН серьезные проблемы появились у ведущих институтов СО РАН. Так, в этом 2022 году Минобрнауки не утвердило избранного общим собранием коллектива директора Института математики доктора наук Волкова и назначило и.о. директора член-корр. РАН Миронова, не получившего поддержу на выборах. В ответ на протесты научной общественности института, в институт пришла полиция, а в доме у Волкова был произведен обыск. Насколько мне известно, ничего криминального не нашли. Но "осадочек остался". С трудом удалось восстановить структуру управления в Федеральном исследовательском центе информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ), нарушенную переназначением руководства ФИЦ ИВТ, попытавшимся уволить ведущих научных сотрудников, включая научного руководителя ФИЦ ИВТ академика Шокина.

Кстати, есть обоснованные подозрения, что уголовные дела против дирекции Института горного дела и в отношении руководства Института лазерной физики связаны с тем, что их здания очень приглянулись влиятельным людям. А уж объявленный вслух курс руководства СО РАН на ликвидацию научных центров, начиная со знаменитого и успешно работающего Томского научного центра, в нынешней геополитической ситуации "это хуже, чем преступление. Это ошибка!".

- О Ваших сложных отношениях с академиком Валентином Пармоном ходят легенды. Сами не метите вновь на это место?

- Упаси Бог! Я противник "байденизации" управления сибирской наукой, которую сегодня наблюдаю. Надо дать дорогу новым лицам. Сибирь на них богата как никто!

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